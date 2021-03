Como assistir ao vivo jogo do Corinthians contra o Mirassol hoje

O Corinthians enfrenta o Mirassol nesta terça-feira (23), em confronto válido pela 5ª rodada do Campeonato Paulista 2021, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, às 21h (horário de Brasília). A Federação Paulista de Futebol precisou transferir o jogo para outro Estado, devido à proibição das partidas no Estado de São Paulo, até dia 30 de março. Por isso, o confronto que seria realizado no Estádio José Maria de Campos Maia ocorre no Raulino de Oliveira. Saiba onde assistir o jogo entre Mirassol e Corinthians.

Também em Volta Redonda, o Timão jogará na sexta-feira (26), mas diante do Retrô (PE), pela Copa do Brasil 2021. Por isso, o clube nem voltará ao Estado de São Paulo e fará sua preparação na cidade fluminense.

Transmissão jogo do Corinthians hoje

A partida desta terça-feira (23) não terá transmissão da TV aberta. No entanto, o Premiere FC exibe o duelo ao vivo para todo o país, mas no pay-per-view. Para quem quiser ser cliente do canal, há então quatro tipos de pacotes, que variam de R$59,90 a R$99,90.

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

Qual a provável escalação do jogo?

Mirassol : Muralha; Daniel Borges, Danilo Boza, Reniê e Morais; Oyama, Neto Moura e Cássio Gabriel; Fabrício, Pedro Lucas e Diego Gonçalves.

: Muralha; Daniel Borges, Danilo Boza, Reniê e Morais; Oyama, Neto Moura e Cássio Gabriel; Fabrício, Pedro Lucas e Diego Gonçalves. Corinthians: Cássio; Fagner, Bruno Méndez, Gil e Fábio Santos; Gabriel, Cantillo e Cazares; Mateus Vital, Mosquito e Jô.

Onde será o jogo entre Corinthians e Mirassol?

A partida da 5ª rodada do Campeonato Paulista, entre Corinthians e Mirassol, será realizada em Volta Redonda, Rio de Janeiro, devido à proibição dos jogos no Estado de São Paulo. Às 21h (horário de Brasília), os clubes se enfrentam no Estádio Raulino de Oliveira. O torcedor pode assistir o jogo entre Mirassol e Corinthians ao vivo, pelo Premiere.

