Sorteio dos grupos de futebol das Olimpíadas 2021; veja onde assistir

O sorteio dos grupos de futebol das Olimpíadas de Tóquio 2021 já tem data confirmada para acontecer. Isso porque a Fifa anunciou nesta segunda-feira, que realizará o evento em parceria com o Comitê Olímpico Internacional no dia 21 de abril, em sua sede oficial, localizada em Zurique, na Suíça. Classificado nas categorias feminina e masculina, a Seleção Brasileira é cabeça de chave entre os homens, mas o mesmo não ocorre entre as mulheres.

Até o momento, 14 seleções estão confirmadas no torneio de futebol masculino, restando apenas a definição de duas equipes da Concacaf. Assim como no modalidade masculina, no feminino também restam duas vagas, sendo uma da Ásia e outra vinda da repescagem intercontinental.

Enquanto o torneio de futebol nas Olimpíadas entre os homens ocorre de 22 de julho a 7 de agosto, as mulheres entram em campo de 21 de julho, com a final no dia 6 de agosto.

Onde assistir o sorteio do futebol das Olimpíadas 2021?

Ao torcedor que quiser assistir o sorteio dos grupos do futebol das Olimpíadas de Tóquio 2021, a Fifa fará uma transmissão ao vivo, por meio de seu canal no Youtube. O evento ocorre no dia 21 de abril.

Como funciona o sorteio do futebol nas Olimpíadas 2021?

Para a realização do sorteio do futebol nas Olimpíadas de Tóquio, a Fifa definiu critérios diferentes entre as categorias. Enquanto entre os homens haverá um ranking com base no desempenho nos últimos cinco Jogos Olímpicos e pré-olímpico, entre as mulheres será usado a classificação da Fifa. Por estar em oitavo lugar no ranking da entidade, a seleção brasileira feminina não será cabeça de chave.

Por ser o país-sede, o Japão será cabeça de chave nas duas modalidades. Entretanto, no masculino haverá quatro grupos com quatro equipes em cada, e no feminino apenas três grupos. Entre os homens, além dos japoneses, Brasil, Coréia do Sul e Argentina serão os cabeças de chave. Diante deste cenário, equipes tradicionais como Alemanha, Espanha e França ficarão em potes intermediários e podem enfrentar a Seleção Brasileira na fase de grupos.

O critério usado pela Fifa para a classificação e definição dos potes ocorre da seguinte maneira: soma-se os pontos conquistados nas cinco últimas Olimpíadas, Rio-2016, Londres-2012, Pequim-2008, Atenas-2004 e Sidney-2000. No entanto, há pesos diferentes entre as competições, sendo que os pontos conquistados em 2016 valem 100%, enquanto 2012 vale 80%, depois 60%, 40% e 20%. Além desta pontuação, soma-se também mais cinco pontos às seleções campeãs do classificatório para Tóquio-2020.

Vale ressaltar, que de acordo com o regulamento, equipes do mesmo continente não ficam no mesmo grupo. Confira aqui os classificados até então para a Olimpíadas de Tóquio.

Masculino : Japão, Brasil, Argentina, França, Alemanha, Romênia, Espanha, Egito, Costa do Marfim, África do Sul, Nova Zelândia, Austrália, Arábia Saudita e Coreia do Sul

: Japão, Brasil, Argentina, França, Alemanha, Romênia, Espanha, Egito, Costa do Marfim, África do Sul, Nova Zelândia, Austrália, Arábia Saudita e Coreia do Sul Feminino: Japão, Brasil, Reino Unido, Holanda, Suécia, Canadá, Estados Unidos, Zâmbia, Austrália, Nova Zelândia

Quais serão os estádio das Olimpíadas de Tóquio?

A organização dos Jogos Olímpicos dividiu as partidas de futebol nas cidades japonesas de Tóquio, Saitama, Yokohama, Kashima, Sapporo e Miyagi. No total, sete estádios receberão os confrontos, sendo eles:

Tokyo Stadium, o Sapporo Dome, o Miyagi Stadium, o Ibaraki Kashima Stadium, o Saitama Stadium, o Yokohama Stadium e o novo estádio Olímpico, em Tóquio.

Mudança na regra do futebol masculino

Como já é tradicional nas Olimpíadas, o torneio masculino é sub-23, mas com no máximo três jogadores acima desta idade. No entanto, devido à pandemia, o COI adiou os Jogos Olímpicos de 2020 para o ano seguinte, mas as seleções poderão convocar jogadores que completarem 24 anos em 2021, devido ao adiamento.

+ Cartolouco no Resende? Time anuncia jornalista no Cariocão 2021