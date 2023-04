Ídolo do Corinthians, quantos pênaltis Cássio defendeu até hoje?

O Corinthians conquistou a vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil após superar o Remo nos pênaltis, e o goleiro Cássio foi o grande responsável por levar o time à classificação, já que defendeu uma das cobranças. Com a conquista, tornou-se o goleiro que mais defendeu pênaltis pelo Corinthians. Veja os números.

Quantos pênaltis Cássio já defendeu pelo Corinthians até 2023?

Cássio tem 28 defesas de pênaltis bem executadas com a camisa do Corinthians, se tornando o guarda-redes com mais pênaltis defendidos na história do clube paulista. Ele ultrapassou Ronaldo Giovanelli, que tem 27 defesas.

Confira todos as 28 defesas do goleiro Cássio, de acordo com informações do portal GE.

Pênaltis defendidos em 2013:

Cássio vs Luis Fabiano (São Paulo) - Semifinal do Campeonato Paulista em 0 x 0 o tempo normal

Cássio vs Rogério Ceni (São Paulo) - Brasileirão em 0 x 0 no tempo normal

Pênaltis defendidos em 2014:

Cássio vs Eduardo Da Silva (Flamengo) - Brasileirão em 0 x 1 para o Flamengo no tempo normal

Pênaltis defendidos em 2015:

Cássio vs Rogério Ceni (São Paulo) - Campeonato Paulista no tempo normal, 1 x 0 ao Corinthians

Cássio vs Alan Kardec (São Paulo) - Brasileirão no tempo normal, 6 x 1 Corinthians

Pênaltis defendidos em 2016:

Cássio vs Cícero (Fluminense) - Brasileirão no tempo normal, 0 x 1 Fluminense

Pênaltis defendidos em 2017:

Cássio vs Araruna (São Paulo) - Torneio da Flórida Cup, 0 x 0

Cássio vs Ortiz (Internacional) - Segunda etapa da Copa do Brasil, 1 x 1 Internacional

Cássio vs Luan (Grêmio) - Brasileirão no tempo normal, 1 x 0 ao Corinthians

Cássio vs Lucca (Ponte Preta) - Brasileirão no tempo normal, 2x0 ao Corinthians

Pênaltis defendidos em 2018:

Cássio vs Diego Souza (São Paulo) - semifinal do Paulistão nos pênaltis

Cássio vs Liziero (São Paulo) - semifinal do Paulistão nos pênaltis

Cássio vs Dudu (Palmeiras) - final do Paulistão nos pênaltis

Cássio vs Lucas Lima (Palmeiras) - final do Paulistão nos pênaltis

Pênaltis defendidos em 2019:

Cássio vs Domínguez (Racing) - Primeira fase da Sul-Americana, 1 x 1

Cássio vs Solari (Racing) - Primeira fase da Sul-Americana, 1 x 1

Cássio vs Tony (Ferroviária) - Quartas de final do Paulistão, pênaltis em 1 x 1

Cássio vs Bruno Henrique (Flamengo) - Brasileirão, no tempo normal, 1 x 4

Pênaltis defendidos em 2020:

Cássio vs Bruno Henrique (Palmeiras) - Final do Campeonato Paulista, 1 x 1 nos pênaltis

Pênaltis defendidos em 2021:

Cássio vs Fabrício (Mirassol) - Campeonato Paulista no tempo normal , 1 x 0

Pênaltis defendidos em 2022:

Cássio vs Madison (Guarani) - Quartas de final do Campeonato Paulista, 1 x 1

Cássio vs Gutiérrez (Deportivo Cali) - Libertadores 0 x 0 no tempo normal

Cássio vs Villa (Boca Juniors) - Libertadores 0 x 0 nos pênaltis

Cássio vs Ramírez (Boca Juniors) - Libertadores 0 x 0 nos pênaltis

Cássio vs Filipe Luís (Flamengo) - Final da Copa do Brasil, pênaltis após o empate

Pênaltis defendidos em 2023:

Cássio vs Camilo (Mirassol) - Campeonato Paulista no tempo normal, 3x0 Mirassol

Cássio vs Mário Sergio (Ituano) - Quartas de final do Campeonato Paulista - 6x7 para o Ituano

Cássio vs Leonan (Remo) - Terceira fase da Copa do Brasil - 5x4 nos pênaltis

Números contra os adversários

Quando se trata de pênaltis defendidos, a maior vítima do goleiro Cássio é o São Paulo. De acordo com estatísticas do portal Meu Timão, o Tricolor do Morumbi viu o guarda-redes pegar sete cobranças.

Em segundo lugar vem Palmeiras e Flamengo, com três cada. O Remo entrou para a seleta lista após ver o profissional pegar a bola de Leonan na Copa do Brasil.

Confira a lista completa dos times em que o goleiro mais pegou cobranças de pênaltis.

São Paulo - 7

Palmeiras e Flamengo - 3

Racing, Boca Juniors e Mirassol - 2

Ponte Preta - 1

Fluminense - 1

Internacional - 1

Remo - 1

Grêmio - 1

Guarani - 1

Ferroviária - 1

Deportivo Cali - 1

Ituano - 1

Carreira do goleiro

Por incrível que pareça, o goleiro teve um começo bastante diferente no futebol. Nascido em Veranópolis, no Rio Grande do Sul, ingressou nas categorias de base do Grêmio. O seu bom desempenho em guardar o gol logo chamou a atenção do clube, mas ele sequer foi utilizado.

Em 2007, foi emprestado para o PSV da Holanda. Lá, passou para o Sparta Roterdã em 2009, onde permaneceu apenas uma temporada. Em dezembro de 2011, foi contratado pelo Corinthians. O goleiro não imaginava que a sua história com o clube paulista seria marcante em sua carreira, assim como o torcedor.

A estreia do goleiro aconteceu em 28 de março de 2012, em partida do Timão contra o XV de Piracicaba no Estádio do Pacaembu, na capital paulista, em rodada do Campeonato Paulista. O elenco ganhou por 1 a 0, mas o arqueiro se destacou com uma boa defesa no segundo tempo.

De acordo com o portal Meu Timão, a segunda partida de Cássio com o Corinthians foi no jogo de ida nas oitavas de final da Libertadores contra o Emelec. Ele ganhou o carinho da torcida, mostrou-se confiante e ganhou a titularidade que era de Júlio Cesar.

Ele conquistou com o Mundial de Clubes, Libertadores e Recopa com o Corinthians, além de dois títulos do Brasileirão. Na Holanda, participou da conquista de dois títulos com o PSV.

