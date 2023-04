Além de Suárez: 5 pênaltis perdidos que enfureceram torcedor

Grande contratação do futebol brasileiro na temporada, Luis Suárez perdeu pênalti no último domingo, 16 de abril, durante a estreia do Grêmio no Campeonato Brasileiro contra o Santos. Mesmo com a vitória ao fim da partida, os torcedores mostraram-se insatisfeitos com o erro do uruguaio em campo.

Em muitas vezes, erros em pênaltis são motivos de frustração para os torcedores, principalmente se a cobrança acontecer em finais de campeonatos. Não dá para prever o resultado dos pênaltis, chamado muitas vezes de "loteria".

Relembre episódios em que cobranças de pênaltis desperdiças, como a de Suárez, levaram o torcedor ao desespero.

Suárez perdeu pênalti na estreia do Brasileirão

O Grêmio venceu o Santos na primeira rodada do Brasileirão por 1 a 0, mas o resultado teria sido maior se Luis Suárez não tivesse perdido o pênalti no segundo tempo.

A marcação aconteceu logo depois que Cristaldo foi derrubado na área após dividida com Messias. O árbitro não marcou, mas o VAR entrou em ação e recomendou a revisão. No mesmo instante, Wilton Pereira Sampaio deu a cobrança para o elenco gaúcho.

Suárez assumiu a responsabilidade, mas mandou a bola por cima do gol de João Pedro.

Assista ao pênalti perdido por Suárez.

LUIS SUÁREZ ISOLOU O PÊNALTI pic.twitter.com/ECSDBmj5UP — Diário de Gols, infos e Stats (@DiarioGols) April 16, 2023

Brasil eliminado nos pênaltis para a Croácia

Não há dúvidas de que um dos momentos mais dolorosos para o brasileiro nos últimos tempos foi a eliminação da Seleção Brasileira para a Croácia nas quartas de final da Copa do Mundo para a Croácia.

O Brasil entrou em campo como favorito ao título. Passou pela fase de grupos como líder, com seis pontos em duas vitórias e uma derrota. Passou pela Coreia do Sul com facilidade nas oitavas, mas encontrou a Croácia nas quartas de final.

Na prorrogação Neymar marcou, mas Petkovic empatou. Nos pênaltis, Rodrygo errou o primeiro pênalti do Brasil, enquanto Marquinhos mandou a bola na trave. Neste momento, brasileiros sofreram com a eliminação.

Assista ao momento:

Pênalti de Alexandre Pato no Corinthians

Quando falamos em pênalti perdido, com certeza lembramos da cobrança de Alexandre Pato em 2013 pelo Corinthians. Naquele ano, o clube paulista disputou as quartas de final da Copa do Brasil contra o Grêmio, mas acabou se despedindo mais cedo.

Após o empate sem gols no tempo normal, a disputa de pênaltis entrou em ação. O Grêmio acertou três, enquanto o goleiro Dida defendeu dois chutes. Na última cobrança do Corinthians, Alexandre Pato tentou uma cavadinha, mas a bola foi parar no meio do gol para a defesa fácil de Dida.

Relembre o lance.

#GE Tambem Teve Esse Pênalti Que o Pato Cobrou Contra o Grêmio Na Copa Do Brasil De 2013, é Acabou Eliminando o Timão pic.twitter.com/ycNDgYKNJL — wendellsixx (@wendellsixx500) October 9, 2018

Edmundo perdeu pênalti na final do Mundial

Corinthians e Vasco disputaram a final do Mundial de Clubes em 2000. No tempo normal, nenhum dos dois lados acertou o gol e, mesmo com a prorrogação, nada mudou.

Os pênaltis entraram em cena. Rincón, Fernando Baiano, Luizão e Edu acertaram para o Corinthians, mas Marcelinho perdeu. Já no Vasco, Romário, Alex Oliveira e Viola acertaram, mas Gilberto e Edmundo perderam as cobranças. O placar final de 4 a 3 deu o título internacional ao Timão.

Por incrível que pareça, Dida era o goleiro do Corinthians. Edmundo foi o último a cobrar para o Vasco, mas na cobrança ele isolou a bola e perdeu a chance de brigar pelo troféu.

Confira a cobrança do pênalti:

🚫Edmundo perde pênalti

😶Dida depois do título O Mundial 2000 teve um formato experimental (e mt mais interessante que o adotado a partir de 2005) e não é à toa que está voltando agora Mas não é pq o Dida não vibrou que o título não valeu ou algo assim pic.twitter.com/tILFvGtHEg — Sala12 (@OficialSala12) January 14, 2020

Cruzeiro vence São Paulo nos pênaltis na Libertadores

Para o torcedor do São Paulo, um dos momentos mais traumáticos dos últimos tempos com certeza é a derrota nas oitavas de final da Libertadores em 2015 para o Cruzeiro nos pênaltis. Não só pela eliminação, mas por tratar-se da despedida de Rogério Ceni como goleiro.

O time paulista venceu o primeiro jogo por 1 a 0, mas na volta o Cruzeiro empatou com 1 a 0, levando a briga pela vaga aos pênaltis. Souza, Luis Fabiano e por último Lucão erraram as penalidades. O placar final de 4 a 3 deu a vitória aos mineiros.

Flamengo perdeu a Recopa em 2023 nos pênaltis

Em momento mais recente na história, Flamengo e Independiente del Valle disputaram a final da Recopa Sul-Americana em fevereiro de 2023. O torneio reúne os atuais campões da Libertadores e Copa Sul-Americana respectivamente.

No primeiro jogo, o clube equatoriano ganhou por 1 x 0. No segundo confronto, Arrascaeta marcou e deixou o placar agregado igual na soma. Depois, nos pênaltis, o meia uruguaio foi de herói para vilão já que foi o único que perdeu a cobrança.

O Independiente del Valle ganhou por 5 x 4 nos pênaltis para ser campeão da Recopa.

Confira o pênalti perdido de Arrascaeta.

Defesa gigante do goleiro Moisés Ramirez na cobrança de Arrascaeta…O goleiro do Del Valle garantiu a taça da Recopa Sul-Americana e calou 71 mil torcedores no Maracanã! #Flamengo #IndependienteDelValle #Maracana #RecopaSulamericana #Recopa #Arrascaeta #Ramirez pic.twitter.com/bobbU9VqN4 — carlos sartori 👨‍🎤 (@carlossartori) March 1, 2023



