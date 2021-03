Corinthians tem surto de Covid-19 e pode adiar jogo

O Corinthians recebeu nesta terça-feira (2), o resultado dos testes de rotina contra a Covid-19, e vários membros da comissão técnica, diretoria, assim como jogadores, testaram positivo para a doença. No entanto, o clube não divulgou os nomes dos infectados e nem o número exato de pessoas contaminadas.

Diante deste cenário, o clube comunicou a Federação Paulista de Futebol que cogita pedir o adiamento do jogo contra o Palmeiras, marcado para esta quarta (3), na Neo Química Arena, válido pela 2ª rodada do Paulistão.

Agora, o Corinthians, assim como a FPF, aguarda o resultado da segunda rodada de exames de Covid-19, para assim, definir os rumos desta semana. Caso os testes continuem positivo, entende-se que não seria possível a equipe jogar o dérbi diante do Verdão, e por isso partida poderia ser adiada.

O Corinthians mantém cautela em relação ao surto de Covid-19. Isso porque o time já viveu situação semelhante no Campeonato Brasileiro, contra o Bahia. Na ocasião, o Timão teve alguns jogadores que testaram positivo, mas depois receberam o resultado negativo na segunda bateria de exames. Por isso, o clube aguarda os novos testes.

