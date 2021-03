Grêmio está perto do 6º título de Copa do Brasil; veja o histórico

Chegar à final da Copa do Brasil é algo comum na história do Grêmio. Primeiro campeão do torneio, o Tricolor já disputou nove finais, contando com a atual diante do Palmeiras. A quantidade de decisões, fazem do Imortal o maior finalista do campeonato, desde que a competição iniciou em 1989. No entanto, o clube não é o maior detentor de títulos – possui cinco contra seis do Cruzeiro. Confira aqui todos os títulos e finais do Grêmio na Copa do Brasil.

Títulos do Grêmio na Copa do Brasil

Com saldo positivo em finais, das oito que o Grêmio já jogou, o clube foi campeão em cinco (1989, 1994, 1997, 2001 e 2016), mas perdeu em três ocasiões (1991, 1993 e 1995). Agora em sua nona decisão, o clube precisa vencer o segundo jogo contra o Alviverde, no domingo (7), para ter chances de títulos, após perder na ida por 1 a 0.

Primeiro campeão da Copa do Brasil

A história do Grêmio com a Copa do Brasil começa com glórias desde o surgimento da competição. Em 1989, na primeira edição do torneio, o Tricolor faturou o título diante do Sport, de Recife, de maneira invicta.

Logo depois de empatarem em 0 a 0, na Ilha do Retiro, as equipes se enfrentaram pelo jogo da volta no antigo estádio gremista: o Olímpico. Jogando em casa, o Imortal venceu a partida por 2 a 1, com gols de Assis (irmão de Ronaldinho Gaúcho) e Cuca (atual treinador de futebol). Os pernambucanos ainda fizeram um gol de honra, marcado por Mazarópi, contra a própria a meta.

Eliminação para o São Paulo em 1990

- PUBLICIDADE -

No ano seguinte, o Grêmio entrou como favorito da Copa do Brasil. Atuais campeões, o Tricolor passou pelo Joinville e enfrentou o São Paulo nas oitavas de final. Logo depois de empate em 1 a 1, no Olímpico, as equipes voltaram a ficar em igualdade no placar no segundo jogo. Desta vez, 0 a 0, no Morumbi, e a equipe paulista avançou por conta da regra do saldo qualificado.

Embora estivesse eliminado, o Imortal continuava invicto no torneio, pois empatou as duas partidas contra os são-paulinos.

Vice em 1991 com Felipão do outro lado

Finalista da Copa do Brasil em 1989, o Grêmio voltou a decisão depois de dois anos. Na final, o Imortal enfrentou o Criciúma do então treinador Felipão, que ainda iniciara sua caminhada como técnico.

As equipes se enfrentaram no primeiro jogo da final, no Estádio Olímpico, em partida que terminou empatada em 1 a 1. Na volta, os catarinenses jogaram em casa, no Estádio Eriberto Hulse, e precisavam apenas de um empate em 0 a 0, para levantarem a taça. Então, justamente o resultado que os mandantes precisavam aconteceu, e o Tricolor perdeu sua primeira final. No entanto, com dois empates, o clube manteve a invencibilidade no torneio, que cairia no ano seguinte.

Derrota para o Cruzeiro na final de 1993

Mantendo a média de uma final de Copa do Brasil a cada dois anos, o time de Porto Alegre voltou a disputar o título do torneio em 1993. Desta vez, o adversário na decisão foi o Cruzeiro, e o primeiro jogo terminou com um empate som gols.

- PUBLICIDADE -

A decisão final ficou para a segunda partida, em Belo Horizonte, e os mineiros abriram o placar com Roberto Gaúcho. No entanto, os visitantes chegaram ao empate com Pingo, resultado que dava o título para o Grêmio. Mas, Cleisson fez o segundo da Raposa que venceu a partida por 2 a 1 e conquistou o caneco. Pela segunda vez, o Imortal ficava com o vice.

Bicampeonato da Copa do Brasil em 1994

Logo depois de bater na trave duas vezes, em 1991 e 1993, o Grêmio finalmente conseguiu seu segundo título da Copa do Brasil. O adversário da terceira decisão do Tricolor, foi o Ceará. As equipes fizeram o primeiro jogo no Estádio Castelão, e com um empate sem gols, tudo ficou aberto para a volta.

Focado em conquistar o bicampeonato, o Imortal abriu o placar logo aos três minutos, com Nildo, gol que deu o título para os gaúchos, jogando em casa diante de 49.263 torcedores.

Derrota para o Corinthians na final em 1995

Campeão da Libertadores em 1995, o Tricolor tinha o desejo de conquistar o tri da Copa do Brasil. No entanto, o Corinthians destruiu os sonhos do Imortal. Pelo terceiro ano consecutivo, o clube chegava à final do torneio, mas desta vez evolvido com a Libertadores, os gaúchos não conseguiram derrotar o Timão.

No primeiro jogo, Viola e Marcelinho Carioca fizeram para o Corinthians, mas Luís Carlos Goiano descontou para os gremistas. No segundo confronto, novamente Marcelinho Carioca marcou, e fez o único gol da partida. Vitória corintiana e primeiro título de Copa do Brasil do Timão.

- PUBLICIDADE -

O tri do Grêmio na Copa do Brasil de 1997

O Grêmio chegava a sua sexta final de Copa do Brasil, e desta vez a decisão era contra o Flamengo. Após empate no primeiro jogo, no Olímpico, o Tricolor precisaria de, no mínimo, um empate com gols no Maracanã, para ficar com o título. E, jogando fora de casa, o Imortal conseguiu ficar na igualdade contra o Rubro-negro.

João Antonio abriu o placar para os gaúchos, mas Lúcio e Romário viraram para os cariocas. No entanto, aos 35 minutos da segunda etapa, Carlos Miguel fez o gol do empate, que concretizou o terceiro título de Copa do Brasil do Grêmio.

Tite no comando do quarto título

- PUBLICIDADE -

Após ficar quatro anos sem chegar a final da Copa do Brasil, o Grêmio voltou a decisão em 2001. Mais uma vez o adversário foi o Corinthians, mas neste ano, os gaúchos deram o troco. Comandados por Tite, a equipe empatou o jogo de ida em 2 a 2, no Olímpico. No entanto, na volta, mesmo jogando fora de casa, o Tricolor venceu o Timão por 3 a 1, e conquistou seu quatro troféu.

Era Renato Gaúcho e 5º título de Copa do Brasil

Demorou cerca de 14 anos para que o Grêmio voltasse a uma final de Copa do Brasil. No entanto, em 2016 o Tricolor Gaúcho chegou e faturou seu quinto troféu.

Já comandada por Renato Gaúcho, a equipe eliminou o Cruzeiro na semifinal, e chegou à decisão com o Atlético-MG pela frente. No entanto, no primeiro jogo, a equipe de Renato, praticamente, colocou uma mão no caneco. Com gols de Pedro Rocha (2x) e Everton Cebolinha, os gaúchos venceram por 3 a 1, fora de casa, e jogaram a volta com a vantagem no placar.

Em sua arena, o Grêmio abriu o marcador com Bolaños, mas Cazares empatou para o Galo. Final do jogo: 1 a 1, e o Imortal conquistara seu quinto caneco de Copa do Brasil.

Final contra o Palmeiras na Copa do Brasil 2020

Por fim, a última decisão do Grêmio na Copa do Brasil é a da temporada de 2020. Logo depois de perder o jogo de ida por 1 a 0, na Arena, o Tricolor terá que vencer o Palmeiras, no Allianz Parque, para ficar com o título.

As equipes voltam a se enfrentar no domingo (7), às 18h, e caso conquiste o caneco, o clube empata com o Cruzeiro no número de títulos da Copa do Brasil.

+ Palmeiras vence Grêmio por 1 a 0 no 1º jogo da final da Copa do Brasil