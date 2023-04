Danilo vai ser o técnico do Corinthians no jogo contra o Palmeiras

Sem técnico após Cuca pedir demissão, Danilo será o técnico do Corinthians na partida contra o Palmeiras neste sábado, 29 de abril. O treinador já comanda a equipe do sub-20 do Timão.

O jogo será às 18h30, no Allianz Parque, em partida válida pela terceira rodada do Brasileirão. Este será o encontro de número 376 entre Corinthians e Palmeiras na história do Dérbi Paulista. De acordo com dados do portal Meu Timão, o alviverde tem mais vitórias no clássico sendo 133 contra 129 do alvinegro.

Quem vai ser o técnico do Corinthians no Dérbi?

O ex-jogador e técnico do sub-20 Danilo vai comandar o time nesse sábado. O técnico comanda o elenco das categorias de base do Corinthians desde o ano passado. Ele vestiu as cores do clube quando jogador e tem até status de ídolo.

Como jogador, Danilo participou das conquistas de três brasileirões do Corinthians, além da Libertadores, Recopa e o Mundial em 2012. O meia também jogou no Goiás, onde começou a sua carreira, seguiu para o São Paulo em 2004, depois o Kashima Antlers, no Japão, e para o Corinthians em 2010.

O técnico deve levar para o campo o seguinte elenco: Cássio, Fagner (Du Queiroz), Bruno Méndez (Balbuena), Gil e Fábio Santos; Roni, Fausto Vera, Giuliano e Adson (Matheus Araújo); Yuri Alberto e Róger Guedes.

