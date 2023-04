Guia completo de onde assistir palmeiras x corinthians no brasileirão 2023

O clássico paulista entre Palmeiras x Corinthians é um dos mais aguardados pelo torcedor. Rivalidade e muita qualidade entram em campo quando eles se encontram. Como assistir pela TV? Como ver pelo celular? Confira o guia completo que o portal DCI preparou a seguir.

Os dois se enfrentam no sábado, 29 de abril, no Allianz Parque, às 18h30 (horário de Brasília), pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.

Como assistir Palmeiras x Corinthians na TV?

O torcedor pode assistir ao Dérbi Paulista entre Palmeiras e Corinthians pela televisão no Premiere, pay-per-view disponível somente na TV paga.

PREMIERE

Se você é o tipo de torcedor que prefere assistir jogo de futebol na TV, direto do conforto do seu sofá em casa, fique tranquilo. O canal Premiere, pay-per-view do Grupo Globo, vai transmitir neste sábado o clássico entre Palmeiras x Corinthians para todo o Brasil.

O pacote de canais de futebol é responsável pelos direitos de transmissão do Brasileirão da Série A. Isso significa que ele pode exibir todos os jogos ao vivo aos fins de semana.

No entanto, o Premiere só está disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo. É preciso pagar valor extra na mensalidade, de acordo com o estipulado pela operadora. Os valores podem ir de R$ 29,90 até R$ 59,90 por mês.

SKY: 230 a 244 / 632 a 640 (HD)

OI: 342 a 352 / 340 a 341 e 353 a 357 (HD)

CLARO: 220 a 228 / 229 / 721 a 728 (HD)

VIVO: 151 a 154–159 / 150, 152 e 153 (HD) / 778 e 779

Como assistir o Dérbi Paulista online?

Além de acompanhar na televisão, o torcedor pode assistir ao clássico paulista também na internet. Isso porque o GloboPlay está disponível para os assinantes.

Mas como assistir?

GLOBOPLAY

O serviço de streaming GloboPlay, do Grupo Globo, é a principal opção para quem quer acompanhar o duelo entre Palmeiras x Corinthians neste sábado. Não precisa ser assinante da TV paga para ter acesso.

Para assistir o Premiere na plataforma de streaming é preciso assinar um dos combos:"GloboPlay e Premiere" ou "GloboPlay + canais ao vivo e Premiere". Os valores são R$ 69,90 e R$89,90 respectivamente.

É possível assistir no celular, tablet, smartv e no computador.

PACOTE PREMIERE AVULSO

O Premiere também pode ser comprado de maneira avulsa pela internet. Acesse o site (premiere.globo.com), clique em "assine" e escolha qual é o melhor pacote ao seu bolso.

Os valores por mês vão de R$ 59,90 até R$ 89,90, com combos incluindo GloboPlay e outros canais ao vivo. Dá para assistir o pay-per-view no computador, smartv's, celular e tablets disponível na App Store e Google Play, além do Chromecast e Air Play.

O Premiere pode ser sintonizado simultaneamente em 3 dispositivos.

Onde estão as equipes na tabela?

O Palmeiras está na quarta posição com 4 pontos, enquanto o Corinthians ocupa o 14º lugar com três. Duas rodadas foram realizadas no Campeonato Brasileiro da Série A.

Na primeira rodada, o alviverde estreou com vitória em cima do Cuiabá (2x1). Pela segunda rodada, empatou com o Vasco no Rio de Janeiro, somando quatro pontos (2x2).

Para o Corinthians a primeira rodada teve a vitória contra o Cruzeiro dentro de campo (2x1), enquanto na segunda perdeu para o Goiás (3x1).

Arbitragem

Quem vai apitar o clássico entre Palmeiras x Corinthians é Wilton Pereira Sampaio, árbitro da FIFA. No fim do ano passado, Wilton apitou jogos da Copa do Mundo da FIFA.

Os auxiliares vão ser Guilherme Dias Camilo, Nailton Junior de Sousa Oliveira e o quarto árbitro Douglas Marques das Flores. No VAR, árbitro de vídeo, Pablo Ramon Goncalves Pinheiro, responsável por analisar todos os lances da partida envolvendo possível pênalti, faltas e cartões vermelhos.

Quem tem mais vitórias entre Palmeiras e Corinthians?

O Palmeiras é quem tem mais vitórias no Dérbi contra o Corinthians. De acordo com os dados do portal Meu Timão, o alviverde contabiliza 133 triunfos, com 129 vitórias ao alvinegro e 113 empates entre as 375 partidas realizadas na história.

No quesito gols, são 538 para o Verdão e 491 para o Corinthians. Jogando no Allianz Parque, onde será o confronto deste sábado, são 11 confrontos em toda a história, com quatro vitórias para os dois lados além de três empates.

O último embate aconteceu em 16 de fevereiro deste ano, pela fase de grupos do Campeonato Paulista. Por 2 a 2, na Neo Química Arena, os times somaram apenas um ponto cada.

