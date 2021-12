Em ‘vingança’ por 2007, Corinthians pode rebaixar o Grêmio hoje

Em partida válida pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians recebe o Grêmio, hoje, domingo (5), na Neo Química Arena, às 16h (horário de Brasília). Em reta final de competição, o jogo entre as equipes ganhou um ar de vingança pelo torcedor corintiano, pois, na zona de rebaixamento, o tricolor gaúcho vive um momento de desespero para escapar da Série B. E esse cenário é muito familiar para o Timão.

Grêmio rebaixou Corinthians em 2007

Na última rodada do Campeonato Brasileiro de 2007, ameaçado pelo rebaixamento para a Série B, o Corinthians foi ao estádio Olímpico, em Porto Alegre, visitar o Grêmio. Em 16º lugar, o time paulista precisava vencer para não depender de outros resultados. Abaixo dele, o Goiás era o 17º, tinha 42 pontos e torcia para um tropeço do Timão.

Em uma partida disputa, Corinthians e Grêmio empataram por 1 a 1, com gols de Jonas pelo lado gaúcho e Clodoaldo pelo paulista. Em Goiânia, o Goiás venceu o Internacional por 2 a 1 e, consequentemente, ultrapassou o Alvinegro, que terminou a competição em 17º lugar, dentro da zona de rebaixamento.

Com isso, o Timão foi rebaixado para a segunda divisão pela primeira vez em sua história.

A mágoa do torcedor corintiano em relação ao Grêmio é que, após o término da partida e a confirmação do rebaixamento alvinegro, a torcida e os jogadores tricolores festejaram muito o descenso do adversário. Mesmo sem a vitória na partida.

Corinthians pode rebaixar o Grêmio em 2021

Agora, em um cenário parecido, o Corinthians recebe o Grêmio, no domingo (5), na Neo Química Arena. Em caso de vitória do Timão, o Tricolor estará oficialmente rebaixado para a Série B.

Com 39 pontos em 36 jogos feitos, a equipe gaúcha só pode atingir 45 pontos na tabela do Campeonato Brasileiro. Se perder para o Alvinegro, o time de Vagner Mancini terá, como pontuação máxima, 42, os mesmos do Athletico, a primeira equipe fora do Z4. Porém, o time paranaense já tem mais vitórias do que o Grêmio e, se empatarem por pontos, esse é o primeiro critério de desempate.

Logo, a derrota para o Corinthians no domingo confirmaria o terceiro rebaixamento para a segunda divisão na história do Grêmio.

Além disso, o Timão precisa vencer para confirmar a quarta posição no Campeonato Brasileiro. Com 56 pontos, o time de Itaquera garantirá a vaga no G4, e a ida para a fase de grupos da Libertadores, com uma vitória no domingo. Atrás dele, o Red Bull Bragantino tem 53 pontos e torce por um tropeço alvinegro para tentar roubar a colocação.

Pedido da torcida

A Gaviões da Fiel – a maior torcida organizada do Corinthians – pediu, em nota oficial divulgada, que o time rebaixe o Grêmio no domingo. A publicação menciona “No dia mais triste de nossas vidas, estávamos diante desse mesmo adversário, que participou, se orgulhou e tripudiou de nossa tragédia. Assim é o futebol, mas o mundo gira, não é mesmo? (…) O título não veio, mas queremos outros presentes: o rebaixamento do nosso adversário, acompanhado da quarta colocação no campeonato”, ao lembrar do rebaixamento alvinegro em 2007.

Escalações

Sendo assim, o Corinthians deve ir a campo com: Cássio; Du Queiroz, Gil, João Victor e Fábio Santos; Xavier, Giuliano e Renato Augusto; Willian, Róger Guedes e Jô.

Já o Grêmio deve ter: Gabriel Chapecó; Rafinha, Geromel, Kannemann e Diogo Barbosa; Thiago Santos e Lucas Silva; Douglas Costa, Campaz e Ferreira; Diego Souza.

