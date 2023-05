Há 6 jogos sem ganhar, Corinthians enfrenta o Flamengo domingo

Jogo de domingo será no Maracanã, pela sétima rodada do Brasileirão 2023

O Corinthians já está há seis jogos sem ganhar, além de somar 9 derrotas e outros 7 empates na temporada, sem contar que o Timão está com seu quarto técnico do ano - atualmente Vanderlei Luxemburgo. Agora, o clube se prepara para enfrentar o Flamengo no domingo pelo Brasil, onde já está na parte baixa da tabela.

Na noite de quarta, 17, o Timão jogou com Atlético-MG e perdeu de 3 x 0. Foram poucas finalizações em uma partida com o time apático.

A última vitória foi contra o Remo por 2 x o pela Copa do Brasil, em Itaquera, mas com gols nos acréscimos e pênalti. Adson e Roger Guedes marcaram.

Para tentar ter fôlego no campeonato, o Corinthians precisa ganhar neste domingo, em jogo pela sétima rodada do Brasileirão. A partida será no Maracanã, às 16h.

O último confronto entre Corinthians e Flamengo foi em 02 de novembro do ano passado, com vitória para o Timão por 2 a 1. Os gols foram de de Du Queiroz e Yuri Alberto - também no Maracanã.

Próximos jogos do Corinthians

Confira os próximos jogos no mês de maio:

Flamengo x Timão | Brasileirão 2o23

21 Mai, Dom, 16h00

Transmissão: Globo e Premiere

Argentinos Juniors x Corinthians | Libertadores 2o23

24 Mai, Qua, 21h30

Transmissão: ESPN, Star + e Globo

Timão x Fluminense | Brasileirão 2o23

28 Mai, Dom, 16h00

Transmissão: Globo e Premiere

Corinthians x Atlético-MG | Copa do Brasil 2o23

31 Mai, Qua, 21h30

Transmissão: TV Globo, SporTV, Amazon e Premiere

LEIA TAMBÉM

GP de Imola cancelado