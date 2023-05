Horário e canal: onde assistir Flamengo x Corinthians online hoje – 21/05

Equipes fazem o clássico interestadual Estádio do Maracanã, a partir das 16h, com transmissão na TV aberta.

Dono das duas maiores torcidas do país, Flamengo e Corinthians se enfrentam neste domingo, 21, em partida válida pela 7ª rodada do Brasileirão. O confronto ocorre no Estádio do Maracanã e conta com transmissão na TV aberta e fechada. Veja então o horário do jogo Flamengo x Corinthians hoje e em qual canal assistir ao vivo.

Jogo do Flamengo x Corinthians vai passar na Globo?

A TV Globo e o premier transmite o jogo do Flamengo x Corinthians pelo Brasileirão neste domingo, 21 de maio, marcado para às 16h, horário de Brasília.

Para todos os estados do Brasil, a Globo exibe a partida entre Flamengo x Corinthians logo após o ‘The Voice Kids’ com a narração de Luis Roberto com comentários de Caio Ribeiro e Júnior.

Outra opção é o Premiere, pay-per-view disponível para assinantes da TV fechada. Aqui, Gustavo Villani, acompanhado de Ana Thaís Matos e Paulo Nunes, vai comandar a transmissão.

Sem perder há duas rodadas, o Flamengo ocupa a nona colocação com nove pontos, conquistados em três vitórias e três derrotas. O time carioca precisa do triunfo neste domingo para brigar pelo G-4 e quem sabe tornar-se o favorito ao título brasileiro junto ao Botafogo e Palmeiras.

Do outro lado, o Corinthians está na zona de rebaixamento. O time vive uma crise dentro e fora de campo, especialmente após a contratação do técnico Cuca, a demissão e a negociação de Luxemburgo, que não deu resultados desde que chegou. Em 17º lugar com cinco pontos, o alvinegro soma uma vitória, dois empates e três derrotas. Além disso, o clube está há seis jogos em ganhar.

Quem mais venceu no Clássico das Multidões?

O duelo entre Flamengo e Corinthians foi disputado em 148 oportunidades, de acordo com dados do portal Meu Timão. A vantagem é do Rubro-Negro com 61 vitórias, além de 32 empates e 55 triunfos ao Corinthians.

No quesito gols o elenco da Gávea também tem a vantagem, com 229 versus 215 do Timão. O último encontro aconteceu em 02 de novembro do ano passado, com vitória do Corinthians por 2 a 1, no segundo turno do Brasileirão. Relembre aqui qual foi o último título do Corinthians.

Escalações de Flamengo x Corinthians

Para o Clássico do Povo neste domingo, os treinadores de Flamengo e Corinthians, Sampaoli e Vanderlei Luxemburgo respectivamente, vão escalar titulares e reservas. Isso porque os dois times tem compromisso no meio da semana pela Libertadores.

Flamengo: Santos; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Pulgar, Victor Hugo, Everton Ribeiro; Arrascaeta, Everton Cebolinha e Gabigol.

Corinthians: Cássio; Fagner, Gil, Murilo, Matheus Bidu; Paulinho, Fausto Vera, Maycon; Adson, Yuri Alberto e Róger Guedes.

Arbitragem: O árbitro Rafael Rodrigo Klein foi escolhido para apitar o clássico Flamengo x Corinthians neste domingo, pela sétima rodada do Brasileirão. Esta será a primeira vez do profissional na temporada apitando jogos dos dois times.

Os auxiliares na arbitragem vão ser Nailton Junior de Sousa Oliveira, Mauricio Coelho Silva Penna e o quarto árbitro Felipe da Silva Goncalves.

No VAR, árbitro de vídeo, Igor Junio Benevenuto de Oliveira.