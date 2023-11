Horário da eleição do Corinthians: quando sai o resultado?

O novo presidente do Corinthians será escolhido democraticamente por votos dos sócios neste sábado, 25 de novembro, no Parque São Jorge, através da tradicional eleição. O evento, que começou às 09h (de Brasília), tem de um lado André Luiz de Oliveira, e do outroAugusto Melo, na oposição. São 3 anos de mandato.

Que horas sai o resultado da eleição do Corinthians?

O Corinthians vai anunciar o vencedor das eleições para a presidência às 18h, horário de Brasília, uma hora após o fechamento das urnas. As eleições acontecem no Ginásio Wlamir Marques, na rua São Jorge, 777, no bairro Tatuapé, em São Paulo neste sábado.

Se tudo correr bem, a apuração das urnas deverá ter início às 17h15, horário de Brasília, conforme indicou a assessoria do clube. O site do Corinthians e as redes sociais vão comunicar o resultado assim que todas as urnas forem apuradas.

As eleições do Timão contam com 20 urnas eletrônicas, emprestadas pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) para o pleito, com a presença de mesários, responsáveis por ajudar o eleitor, em cada uma das salas.

Quem vota nas eleições do Timão?

Apenas sócios patrimoniais e remidos com mais de 18 anos de participação, admitidos há mais de cinco anos, estão aptos a votar na eleição do Corinthians.

Data: sábado, 25 de novembro de 2023

Local: Ginásio Wlamir Marques, dentro do Parque São Jorge, na rua São Jorge, 777, Tatuapé, São Paulo.

Horário de votação: das 9h até 17h (de Brasília)

Horário do anúncio: 18h (De Brasília)

Onde assistir: sem transmissão

Quem são os candidatos?

Os candidatos para a presidência do Corinthians (2024-2026) são André Luiz de Oliveira (ou André Negão) pela situação, e Augusto Melo, pelo lado da oposição. O postulante que conseguir mais votos assume o cargo hoje ocupado Duilio Monteiro Alves, eleito em 2020 com 1.081 dos sócios corinthianos.

O grupo Renovação e Transparência, que está no clube desde 2007, tem André Negão como o representante para a presidência do Timão. Segundo informações do GE, André já foi diretor de diferentes departamentos no clube e vice-presidente durante a gestão de Roberto de Andrade.

Em entrevista para o UOL, em 23 de novembro, André conta que começou a trabalhar no clube nas categorias de base e também no amador. Em 2004, juntou-se à Andres Sanchez, Mário Gobbi e Elie para formar o grupo Renovação e Transparência, rumo à presidência, com vitória de Andres. Os vices são Donato Votta e Milton Leite.

Polêmico, André revelou em entrevista para o jornal Folha de São Paulo, em 2011, que chegou a escrever jogo do bicho, foi cambista e até bicheiro.

Do outro lado está Augusto Melo, na chapa Corinthians Mais Forte. Em 2020, o candidato ficou em segundo lugar nas eleições, atrás de Duilio Monteiro, atual presidente, com 939 votos. Segundo o GE, Augusto já trabalhou como assessor nas categorias de base e fez parte do mandato de Roberto de Andrade. Os vices são Armando José Terreri Rossi Mendonça e Osmar Stabile.

