Inter x Corinthians (25/2): onde assistir e prováveis escalações do jogo

Inter e Corinthians entram em campo nesta quinta-feira (25), às 21h30, em partida válida pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Em busca do título, o Colorado precisa vencer o jogo no Beira-rio e torcer por um tropeço do Flamengo, para ser campeão da competição. Já o Alvinegro, classificado à Sul-americana, apenas cumpre tabela na partida.

Onde assistir Inter x Corinthians?

Inter x Corinthians – Globo (RS) e Premiere

A Rede Globo transmite a partida na tv aberta, mas apenas para o Estado do Rio Grande do Sul. Luciano Périco narra, mas com comentários de Maurício Saraiva e Diogo Olivier. No entanto, o confronto também terá exibição do Premiere, no pay-per-view, para todo o país.

Inter sonha com título do Campeonato Brasileiro

Logo depois de perder para o Flamengo na última rodada, o Colorado perdeu também a primeira posição do campeonato. Agora, para conquistar o título, a equipe precisa necessariamente vencer o jogo, mas também torcer por um tropeço do Rubro-negro.

Vitória da equipe carioca, tira qualquer possibilidade de título dos gaúchos. Isso porque, se conseguir os três pontos, o time de Rogério Ceni chega a 74 pontos, e o máximo que a equipe de Abel Braga consegue alcançar é 72. No entanto, empate do Flamengo deixa o Inter vivo na disputa, pois se vencer o Timão, empata com o Fla em 72 pontos. No entanto, no critério de desempate, o Colorado leva vantagem no saldo de gol de 26 contra 21.

Cenário para o Inter ser campeão

- PUBLICIDADE -

Vitória – torce por um empate ou derrota do Flamengo contra o São Paulo

– torce por um empate ou derrota do Flamengo contra o São Paulo Empate ou derrota – eliminam todas as possibilidades do Inter ser campeão

Corinthians apenas cumpre tabela

Em décimo com 50 pontos, o Timão não tem mais possibilidades de conseguir a vaga para a Libertadores, pois está a quatro pontos do Santos, oitavo colocado. No entanto, o clube já está garantido na Sul-americana, mesmo que perca o jogo de quinta (25).

Quais as prováveis escalações de Inter e Corinthians?

A provável escalação do Inter tem : Marcelo Lomba; Heitor, Lucas Ribeiro, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado; Edenilson, Praxedes, Caio Vidal e Patrick; Yuri Alberto.

: Marcelo Lomba; Heitor, Lucas Ribeiro, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado; Edenilson, Praxedes, Caio Vidal e Patrick; Yuri Alberto. A provável escalação do Corinthians tem: Cássio; Michel Macedo, Jemerson, Gil e Fábio Santos; Gabriel, Ramiro (Cantillo) e Cazares; Mateus Vital, Gabriel Pereira e Léo Natel (Cauê).

Hoje o Coringão finalizou os trabalhos antes do último desafio pelo @Brasileirao! Amanhã o confronto será no estádio Beira-Rio, contra o Internacional, pela última rodada da competição! Pra cima, Timão! ⚽ 📸 Rodrigo Coca/Agência Corinthians#VaiCorinthians pic.twitter.com/jn1tBu6hSG — Corinthians (@Corinthians) February 24, 2021

- PUBLICIDADE -

Quais os jogos da rodada 38 do Brasileirão?

Fluminense x Fortaleza

Vasco x Goiás

Internacional x Corinthians

Bahia x Santos

Athletico-PR x Sport

Red Bull Bragantino x Grêmio

Atlético-MG x Palmeiras

Ceará x Botafogo

Atlético-GO x Coritiba

+ Última rodada do Brasileirão: veja o que está em disputa no campeonato