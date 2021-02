Última rodada do Brasileirão: veja o que está em disputa no campeonato

Após uma temporada conturbada por conta do coronavírus, o Brasileirão 2020 finalmente chega a sua última rodada. Nesta quinta-feira (25), às 21h30, os 20 clubes da Série A entram em campo para a decisão final do campeonato. Das 10 partidas, seis são decisivas e definem o campeão, o último rebaixado, o artilheiro e as equipes classificadas para os torneios continentais.

Faltando uma rodada para o término do campeonato, ainda há indefinição de quem será o campeão. Na disputa, Internacional e Flamengo chegam à última rodada com chances de título. O São Paulo, que liderou boa parte do Brasileirão, disputa o quarto lugar com o Fluminense. E na zona do rebaixamento, o Vasco precisa de uma milagre para então permanecer na primeira divisão. Saiba o que esperar da última rodada do Brasileirão.

Quem será o campeão do Campeonato Brasileiro?

Internacional e Flamengo chegam à última rodada do Brasileirão com chances matemáticas de serem campeões. Com 71 pontos, a equipe carioca é a atual líder do campeonato, com dois pontos de vantagem para os colorados. Se vencer o São Paulo nesta quinta (25), o time de Rogério Ceni fatura o título do Campeonato Brasileiro.

No entanto, caso perca ou empate contra o Tricolor, o Rubro-negro terá que torcer para o Inter não vencer o Corinthians. Para os gaúchos, só a vitória interessa, para o clube continuar sonhando com o caneco.

Definição das vagas da Libertadores

A derrota do São Paulo para o Botafogo na segunda-feira (22), deixou indefinido o quarto lugar do Brasileirão. Com o revés, o Fluminense pode ultrapassar o São Paulo na última rodada e garantir a vaga direta à Libertadores..

Para permanecer em quarto, o time paulista precisa vencer o Flamengo, para não depender do resultado do confronto entre Flu e Fortaleza. Em caso de derrota ou empate, os são-paulinos precisarão torcer para que a equipe das Laranjeiras não vença o Leão.

No entanto, quem ficar em quinto lugar no Brasileirão ainda pode sonhar com a vaga direta no torneio continental. Mas, para isso ocorrer, será necessário que o Palmeiras vença a final da Copa do Brasil diante do Grêmio.

Briga pela Sul-americana na última rodada do Brasileirão

Outra indefinição no campeonato são os representantes brasileiros na Copa Sul-americana. Os clubes que ficarem entre 9º e 14º garantem o direito então de disputar a competição. Até o momento: Athletico-PR, Corinthians, RB Bragantino, Ceará e Atlético-GO estão garantidos no torneio. No entanto, há a indefinição do último classificado. Três nordestinos brigam pela vaga, são eles: Sport, Bahia e Fortaleza.

Com 42 pontos, os pernambucanos são os únicos que dependem apenas de si para então garantirem a vaga. Atualmente em 14º, o clube tem um ponto de vantagem para o Tricolor Baiano e o Cearense, mas se vencer o Athletico-PR, a equipe estará automaticamente classificada para o torneio.

Quem briga pelo rebaixamento ?

De todas as indefinições do campeonato, a menos óbvia para a última rodada do Brasileirão é a do rebaixamento. Três clubes estão garantidos na próxima Série B: Goiás, Coritiba e Botafogo. No entanto, a última vaga atualmente é ocupada pelo Vasco, que para permanecer na primeira divisão precisa de uma combinação de resultados. Além de torcer para o Fortaleza perder, o clube precisa vencer o Goiás e ainda tirar a diferença de 12 de saldo para o Leão.

Com 99% de chances de ser rebaixado, o Cruz-maltino tem missão praticamente impossível, e deve jogar a segundona na próxima temporada.

Quem será o artilheiro do Brasileirão?

Por fim, a última disputa do campeonato, é em relação ao artilheiro. Na última rodada do Brasileirão, quatro jogadores chegam com possibilidades de vencer a artilharia: Galhardo, Marinho, Luciano e Claudinho. Ambos atletas possuem 17 gols na temporada, mas quem balançar as redes mais vezes nesta quinta (25), vence o prêmio. Claudinho é um dos destaques deste Brasileirão e briga pela artilharia (Foto: Ari Ferreira/RB Bragantino)

Resumo da última rodada do Brasileirão

Jogos que podem mudar as vagas no Campeonato:

Fluminense x Fortaleza

Vasco x Goiás

São Paulo x Flamengo

Internacional x Corinthians

Bahia x Santos

Athletico-PR x Sport

Jogos que não valem mais nada:

Red Bull Bragantino x Grêmio

Atlético-MG x Palmeiras

Ceará x Botafogo

Atlético-GO x Coritiba

