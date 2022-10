Pela ‘Fiel’, jogo do Corinthians é suspenso neste sábado

Confira a decisão do STJD para suspender a partida do Corinthians. Foto: Reprodução / José Manoel Idalgo / Ag. Corinthians

A partida entre Goiás e Corinthians neste sábado, 15 de outubro, está suspensa. Por decisão do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva), o confronto marcado para às 19h (Horário de Brasília), foi desmarcado após divergências sobre a presença da torcida visitante no Serrinha.

Confira o anúncio de que o jogo do Corinthians é suspenso neste sábado, assinado pelo Presidente do STJD, Dr. Otavio Noronha.

Por que o Jogo do Corinthians foi suspenso?

A decisão de suspender o jogo do Corinthians hoje foi publicado pelo STJD após divergências sobre a presença da torcida visitante, no caso do Timão, no Estádio do Serrinha, em Goiânia.

Primeiramente, o Goiás recorreu à Justiça comum para que não tivesse venda de ingresso para o time visitante, e assim a partida teria torcida única.

O Corinthians então buscou o Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol, liberou as vendas para o seu público.

Com dois resultados divergentes sobre ter ou não a torcida da fiel, o STJD decidiu por fim suspender a partida da 32ª rodada. Confira a nota publicada no site do STJD.

“De outro giro porém, é da responsabilidade deste STJD, zelar em última ratio, pela ordem desportiva e pelo equilíbrio das competições, de forma que, a única medida proporcional e adequada para tanto, diante da moldura que se revela, é a determinação da suspensão da realização da partida, para que outra, oportunamente seja designada pela entidade de organização do Desporto, em condições de que o Jogo possa ser realizado sem o vilipendio dos princípios que se precisa preservar.

O Presidente do Corinthians, Duilio Alves, também postou nas redes sociais sobre o assunto.

Sem a FIEL o Corinthians não Joga! Lamentável um jogo adiado, mas seria inadmissível ter jogo nesse cenário. A Fiel tem direito de estar em QUALQUER estádio que o Corinthians jogue! Agradecemos ao STJD a suspensão da partida em Goiás até que tudo se resolva. Vai Corinthians”.

Confira o anúncio completo do Corinthians.

O Sport Club Corinthians Paulista informa que, atendendo a petição apresentada pelo Clube, o STJD determinou a suspensão da partida entre Goiás x Corinthians designada para este sábado (15), que seria realizada às 19h, pelo Campeonato Brasileiro da Série A. pic.twitter.com/MxgXroTFRp — Corinthians (@Corinthians) October 15, 2022

Qual é a nova data para Goiás x Corinthians?

Como a partida entre Goiás e Corinthians foi suspensa, ainda não há uma nova data para a partida. O anúncio será feito pela CBF, que é quem organiza a tabela da competição.

No entanto, o Corinthians tem na próxima quarta-feira a final da Copa do Brasil contra Flamengo, partida de volta, no Maracanã. Por isso, o jogo deverá ser mandado apenas na próxima semana entre as rodadas seguintes.

Além disso, a Copa do Mundo está marcada para novembro e dezembro deste ano, e por isso o calendário terá que terminar até 20 de novembro.

