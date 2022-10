A Itália é medalha de bronze no Mundial de Vôlei Feminino 2022! A seleção venceu Estados Unidos por 3 sets a 0 em Apeldoorn, na Holanda, em 15 de outubro. Com grande vantagem com relação as americanas, as italianas conquistaram o primeiro bronze da história.

Itália é bronze no Mundial de Vôlei Feminino 2022

Quadra lotada na Holanda para a briga do bronze no Campeonato Mundial de Vôlei Feminino. De um lado, a atual campeã europeia e da Liga das Nações na temporada enquanto do outro as atuais campeãs olímpicas Estados Unidos.

A briga começou agitada no primeiro set. As italianas abriram a vantagem na competição no início, mas as americanas passaram à frente no placar com até mesmo quatro pontos de diferença. Na reta final do set, as italianas conseguiram os melhores resultados e, por 25 a 20, equilíbrio total, venceram a primeira rodada.

No segundo set, novamente as italianas deslancharam à frente do placar. Os Estados Unidos só conseguiram reviver o seu desempenho na metade, mantendo a disputa ponto por ponto. A Itália, ao alcançar os 14 pontos, começaram a melhorar em quadra. Eram três pontos marcados e uma das americanas, mais três e outro das americanas. Por fim, a diferença entre 25 a 15 deu a vitória as italianas novamente.

O terceiro set foi mais equilibrado. As americanas começaram bem, mas logo viram as italianas empatarem no meio do set. A máxima diferente dos EUA foi entre quatro pontos, mostrando que as atuais campeãs europeias não entregaram com facilidade.

No finalzinho do set, as americanas reagiram, mas, sem conseguir segurar o ataque eficiente das italianas, a vitória foi de virada por 27 a 25.

ITÁLIA X ESTADOS UNIDOS:

1º set: Itália 25 x 20 Estados Unidos

2º set: Itália 25 x 15 Estados Unidos

3º set: Itália 27 x 25 Estados Unidos

Títulos da Itália no Mundial de Vôlei Feminino

Atual campeã europeia e da Liga das Nações, ao vencer o próprio Brasil na final da temporada, a Seleção da Itália no Vôlei Feminino contabiliza um ouro no Mundial, uma prata e agora um bronze.

A equipe italiana venceu em 2002, em Berlin, na Alemanha. Já o vice foi conquistado em 2018, no Japão, ao ser derrotado pela Sérvia. Agora, o bronze entra na galeria de títulos do grupo que conta com a grande estrela Paola Egonu, uma das maiores jogadoras de vôlei feminino.

A Rússia lidera o ranking de maiores campeãs com sete medalhas de ouro. Já os Estados Unidos contabilizam um título, duas pratas e dois bronzes.

