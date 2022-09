Live aniversário do Corinthians hoje: horário e onde assistir (01/09)

Em comemoração aos 112 anos de história, o Corinthians programou um evento especial nesta quinta-feira, 1º de setembro, direto da Neo Química Arena. Com shows, entrevistas e novidades para o torcedor, a live aniversário do Corinthians hoje, intitulada de “O Ano Dourado”, começa às 19h10 (Horário de Brasília), com transmissão de graça.

Confira onde assistir a live especial de aniversário do Corinthians hoje e quais as atrações.

Onde assistir a Live aniversário do Corinthians hoje?

A live de aniversário do Corinthians hoje vai passar no Universo SCCP e Corinthians TV, a partir das 19h10 (horário de Brasília).

O evento especial não tem transmissão pela TV, mas está disponível através do aplicativo Universo SCCP, disponível de graça para baixar no celular, Android e iOS, tablet e computador. O torcedor alvinegro deve acessar a plataforma e procurar o sinal ao vivo para curtir os shows e o grande evento comemorativo.

Outra opção é o canal do Corinthians TV no Youtube, disponível de graça tanto pelo navegador no site como também pelo aplicativo para celular, tablet, computador e até na smart TV. O torcedor não precisa estar logado para assistir ao vivo, ou seja, pode acompanhar como quiser.

O evento “O Ano Dourado” tem apresentação de Flávio Ortega, Milene Domingues e Alfinete, com aproximadamente quatro horas de duração.

CHEGOU O GRANDE DIA DA COMEMORAÇÃO DOS 112 ANOS DO TIMÃO! A live "O Ano Dourado" contará com shows, bate-papos e anúncio de novidades direto da Neo Química Arena neste 1º de setembro! 📍 Neo Química Arena

⏰ 19h10

📺 Universo SCCP e Corinthians TV#Timão112#VaiCorinthians pic.twitter.com/JtZRAvnLNh — Corinthians (@Corinthians) September 1, 2022

Shows da Live aniversário do Corinthians hoje

O Corinthians anunciou uma grande programação de eventos nesta quinta-feira, durante a live de aniversário de 112 anos do clube paulista.

Fazem parte da agenda comemorativa os artistas MC Hariel, Felipe Araújo, Grupo Envolvência e Mc Ryan SP, com muito sertajeo universitário, pagode e rap, para todos os gostos.

Além de shows, a agenda desta quinta-feira também traz muito bate-papo com jogadores, ex-atletas, personalidades do Corinthians e lembranças de 2012, como a Libertadores e o Mundial de Clubes em cima do Corinthians. Na Neo Química Arena estarão presentes sete mil convidados, com sócios do Fiel Torcedor.

Confira o trabalho de Mc Hariel, atração da live aniversário do Corinthians hoje.

Leia também: Quando vai ser a final da Libertadores 2022? Data e estádio