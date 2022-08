Quando vai ser a final da Libertadores 2022? Data e estádio

A final da Libertadores já está com data marcada. Dois times disputam o título mais expressivo do futebol sul-americano em partida única no mês de outubro, no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil, no Equador. Mas quando vai ser a final da Libertadores 2022? Torcedores querem saber todos os detalhes enquanto acompanham a decisão pela competição.

Quando vai ser a final da Libertadores 2022?

A final da Libertadores na temporada vai ser em 29 de outubro de 2022, sábado, com horário a ser definido pela Conmebol. A data foi escolhida no início da temporada pela própria entidade, assim como em todas as edições passadas. Este ano, no entanto, a final da Libertadores vai acontecer em outubro porque a Copa do Mundo da FIFA, realizada no Catar, será disputada em novembro e dezembro. Por obrigação imposta em todos os continentes, todos os torneios de futebol devem parar enquanto as seleções jogam.

A final da Libertadores é disputada em jogo único desde 2019, após a briga entre torcedores do River Plate e Boca Juniors na final de 2018, em Buenos Aires, na Argentina. O caos tomou conta da capital argentina e, por decisão unânime, a partida de volta teve de ser transferida para Madrid, na Espanha. A edição de 2019 entre River Plate e Flamengo foi jogada em Lima, no Peru, com a vitória do Rubro-Negro.

O confronto é sempre em estádio neutro. Em caso de empate e prorrogação é iniciada e, se nada mudar, ai a disputa de pênaltis vai acontecer.

Onde vai ser o final da Libertadores 2022?

O Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, localizado na cidade de Guayaquil, no Equador, vai receber a final da Libertadores em outubro de 2022.

Assim como a data, o local também foi escolhido pela Conmebol no início da temporada. O espaço tem capacidade para 59 mil torcedores, inaugurado em 27 de dezembro de 1987. Hoje, é o maior estádio para torcedores no Equador, além de ser conhecido como a casa do Barcelona de Guayaquil.

Existiam dúvidas para saber se de fato a final seria disputada no Equador, por conta do estado de calamidade no país após protestos. No entanto, segundo o jornalista Marcel Rizzo, do UOL, Conmebol e o Governo do Equador assinaram o acordo que confirma a realização da decisão do torneio em Guayaquil.

Quem vai disputar a final?

Os dois finalistas da Libertadores 2022 não estão decididos. Enquanto isso, a bola vai rolar na semifinal entre as quatro equipes na disputa da temporada.

De um lado, o Athletico Paranaense enfrenta o Palmeiras ao deixar para trás o Olimpia e o Estudiantes. Já o alviverde venceu no chaveamento as equipes de Cerro Porteño e Atlético Mineiro. Quem vencer no duelo brasileiro se classifica para a final da Libertadores 2022.

Do outro lado, o Flamengo chegou até a semifinal ao golear o Tolima nas oitavas e vencer o Corinthians no clássico das quartas de final. Enquanto isso, o Vélez ganhou do River Plate e Talleres.

Dessa maneira, ao menos um brasileiro vai disputar a final da Libertadores em 2022.

