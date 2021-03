Onde assistir Corinthians x Ponte Preta no Paulistão hoje – 07/03/2021

Em busca da primeira vitória no Campeonato Paulista 2021, o Corinthians recebe a Ponte Preta neste domingo (7), na Neo Química Arena, às 11h. No Grupo A, o Timão ocupa o segundo lugar, com dois pontos, enquanto a Macaca, no Grupo C, está em terceiro com apenas um ponto ganho. Veja onde assistir o jogo entre Corinthians x Ponte Preta, pela terceira rodada do Paulistão.

Corinthians x Ponte Preta – onde assistir ?

Onde assistir Corinthians x Ponte Preta – Premiere

O torcedor que quiser assistir o jogo entre Corinthians x Ponte Preta terá então que ser assinante do Premiere, no pay-per-view. Isso porque o duelo terá transmissão exclusiva do canal. No plano mensal, o cliente pagará R$ 59,90, mas tem acesso ao jogo pelo computador, Smartphones e Tablets, e Smart TVs.

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

Onde será Corinthians x Ponte Preta?

A partida entre Corinthians e Ponte Preta acontece no estádio do Timão, na Neo Química Arena, então na zona leste de São Paulo.

Quando acontece Corinthians x Ponte Preta?

A partida está programada para este domingo, 07 de março, mas às 11h (horário de Brasília).

Quem apita Corinthians x Ponte Preta?

Árbitro: Raphael Claus

Assistentes: Marcelo Carvalho e Anderson Jose de Moraes

Quarto árbitro: Adeli Mara Monteiro

VAR: Jose Claudio Rocha

Como Corinthians e Ponte Preta chegam para o jogo?

Ainda sem vencer na temporada de 2021, o Timão chega para o confronto logo depois de empatar em 2 a 2 com o Palmeiras, na Neo Química Arena, pela segunda rodada do Paulistão. Precisando dos três pontos, o Corinthians pode chegar a liderança do Grupo A, mas se vencer a partida, e o Santo André perder o seu jogo.

Assim como os corintianos, a Ponte Preta também não venceu na temporada. No entanto, a Macaca soma apenas um pontos nas duas rodadas do Paulistão. No Grupo C , a ponte está em terceiro lugar, a três pontos dos líderes São Paulo e Ferroviária.

Qual a provável escalação de Corinthians x Ponte Preta?

Provável escalação do Corinthians : Matheus Donelli, Bruno Méndez, Gil, Jemerson e Biro (João Victor); Cantillo, Roni, Rodrigo Varanda, Cazares e Mateus Vital; Jô.

: Matheus Donelli, Bruno Méndez, Gil, Jemerson e Biro (João Victor); Cantillo, Roni, Rodrigo Varanda, Cazares e Mateus Vital; Jô. Provável escalação da Ponte Preta: Luan, Apodi, Ruan Renato, Ednei, Vini Locatelli, Pedrinho, Moisés, Dawhan, Camilo, Paulo Sérgio e Yuri.

Quais os jogos da 3ª rodada do Paulistão?

Sábado – 6/3

Inter de Limeira x Novorizontino – 16h30

São Paulo x Santos – 19h

Domingo – 7/3

Corinthians x Ponte Preta – 11h

Ituano x Mirassol – 11h

Guarani x RB Bragantino – 15h

Segunda-feira – 8/3

Ferroviária x Botafogo – 19h

Santo André x São Caetano – 19h

São Bento x Palmeiras – 19h

