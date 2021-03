Nova camisa do São Paulo 2021 é lançada; veja fotos

O São Paulo divulgou nesta sexta-feira (5), por meio de suas redes sociais, a nova camisa do clube para a temporada de 2021. O vídeo de apresentação contou com narração do ex-bbb Lucas Penteado, que declaradamente é são-paulino.

O clube batizou a campanha da nova camisa de 2021 “De São Paulo tens o nome”, que remete há um trecho do hino do Tricolor. No vídeo, há a presença de cinco torcedores de cinco regiões diferentes da capital paulista, que não se conhecem, mas se conectam pela cidade e o time.

Como é a nova camisa do São Paulo de 2021?

A nova camisa do São Paulo para a temporada de 2021 traz as tradicionais faixas vermelha, branca e preta na horizontal, com o escudo do cube centralizado. As faixas também voltam a ocupar uma parte do “verso” do uniforme, assim como em anos anteriores.

A grande novidade da nova camisa está nas golas. Um lado é vermelho, mas o outro preto. Já as faixas da patrocinadora do clube, a Adidas, são vermelhas. E, nas mangas, há uma faixa também vermelha.

- PUBLICIDADE -

Veja o que disse o ex-bbb, Lucas Penteado, no vídeo

“Cê tá ligado que a gente carrega no peito o nome dessa cidade, né? Aqui, a gente viu nosso time nascer e fazer história. Começa lá no Centro e talvez muitos nem se lembrem, mas já surgimos no topo. Campeões paulistas no nosso segundo ano de existência. Nós sabemos todos os caminhos e obstáculos que enfrentamos. Mas, com a força de cada torcedor apaixonado, esquece”, disse o ex-bbb.

“O clube da fé nasce, renasce e prevalece. Foi assim que nos tornamos o Mais Querido, renascendo e ostentando as cores dessa cidade. ‘De São Paulo tens o nome que ostentas dignamente’. Esse nome carregamos pelo mundo todo grandiosamente. Na nossa história de glórias pelo nosso futuro vencedor, nós vamos com esse time até o final. Ah, como te amamos, Tricolor. Esse time é e sempre será sua torcida, sempre será paixão. E pode ter certeza que, em cada parte dessa cidade, tem um pouco do nosso coração”, afirmou Penteado.

DE SÃO PAULO TENS O NOME! Pega a sua camisa nova na @adidasbrasil e lojas oficiais. Compra agora: https://t.co/llwylnTzsS 🎙 @koka_lucas#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/PNnZ0PgA2v — São Paulo FC (@SaoPauloFC) March 5, 2021

Qual o preço da nova camisa do São Paulo?

O novo uniforme do São Paulo está em pré-venda a partir de hoje (5). No entanto, os valores são: R$ 279,99 masculino e feminino, e R$ 229,99 o infantil. Por enquanto o torcedor só consegue adquirir a camisa pela pré-venda, mas a partir de 12 de março, o modelo estará disponível nas lojas.

A previsão é que o clube estreie a nova camisa já neste sábado (6), diante do Santos, pela 3ª rodada do Campeonato Paulista, no Estádio do Morumbi.

- PUBLICIDADE -

+ Lampions League: conheça a origem do apelido da Copa do Nordeste