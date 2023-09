Onde vai passar o jogo do Corinthians x Real Madrid 2023 hoje - 01/09

Encontro relembra a disputa entre as equipes no Mundial da FIFA em 2000

O time máster do Corinthians enfrenta nesta sexta-feira, 1º de setembro, o elenco de lendas do Real Madrid em partida comemorativa pelos 113 anos do clube paulista, relembrando o histórico duelo no Mundial de 2000. O jogo vai ser na Neo Química Arena, em São Paulo, com início às 20h30 (de Brasília).

Saiba se ainda tem ingresso para assistir Corinthians x Real Madrid hoje

Quem vai transmitir o jogo do Corinthians e Real Madrid hoje ao vivo

O jogo comemorativo entre as lendas do Corinthians e Real Madrid será transmitido no Sportv 2, na TV paga, e nos canais do Youtube do Corinthians, Real Madrid TV, SBT, CazéTV, Rádio Craque Neto e Jovem Pan ao vivo para todo o território nacional.

Dá para assistir a celebração dos 113 anos do Timão na televisão ou até mesmo no aplicativo do celular, tablet, smartv ou no videogame. Confira se o seu dispositivo móvel é compatível com o aplicativo do Youtube.

Televisão:

o canal Sportv 2, disponível em operadoras de televisão por assinatura, exibe a partida festiva entre o Corinthians Másters e Real Madrid Leyendas nesta sexta-feira.

Online:

os canais Corinthians, Real Madrid TV, SBT, CazéTV, Rádio Craque Neto e Jovem Pan no Youtube vão transmitir de graça o duelo entre Corinthians e Real Madrid. Acesse a plataforma no site ou aplicativo em dispositivo móvel.

Quem são os jogadores de Corinthians Másters e Real Madrid Leyendas hoje?

Corinthians e Real Madrid convocaram seus principais ídolos para jogar o duelo comemorativo nesta sexta-feira, na Neo Química Arena, em São Paulo, para relembrar a disputa em 2000, no Mundial de Clubes da FIFA, com o triunfo do Timão na final contra o Vasco.

O alvinegro terá grandes ídolos como Vampeta, Ricardinho, Fernando Baiano, Marcelinho Carioca e Edílson Capetinha, responsável por marcar os dois gols da partida contra o Real em 2000.

No time do Corinthians, estarão em campo: Cristian, Índio, Gil, Daniel, Adilson, João Carlos, Renato, Kleber, Augusto, Vampeta, Ricardinho, Luiz Mario, Fernando Baiano, Marcelinho Carioca, Edilson Capetinha, Luizão, Dinei, Danilo, Júlio Cesar e Nenê (Técnico: Oswaldo de Oliveira).

No time do Real Madrid, estarão em campo: Francisco “Paco” Buyo, Bizzarri, Iván Campo Ramos, Barahona, Raúl Bravo Sanfélix, Núñez Tena, Pizarro, Gutiérrez, Murillo, McManaman, Christian Karembeu, Seedorf, Pimentel, Zé Roberto, Emerson Ferreira da Rosa e Ricardo Rocha (Técnico: José Antonio Camacho).

Atrações da festa do Timão de 113 anos

Antes da bola rolar entre Corinthians e as lendas do Real Madrid, a Neo Química Arena também será o palco de atrações especiais nesta sexta-feira, a começar pela exibição da taça do Mundial de 2000, conquistada pela primeira vez na história do clube paulista.

A taça terá uma cerimônia própria, com show de luzes e som. Depois, o cantor de samba Lucas Morato comandará a festa no estádio antes da partida começar, enquanto DJ DJ Malifoo agitará o público no intervalo do jogo comemorativo.

A cerimônia vai homenagear Gilmar Fubá e Rincón, ídolos corintianos da conquista do Mundial e que já nos deixaram. O evento contará com a presença de figuras eternas do clube, além do elenco atual.

Como foi Corinthians x Real Madrid no Mundial de 2000?

Em 7 de janeiro de 2000, no Estádio do Morumbi, em São Paulo, o Corinthians recebeu o Real Madrid para a segunda rodada do Mundial de Clubes, a primeira edição organizada pela FIFA. Com 55 mil torcedores nas arquibancadas e camarotes, o Timão empatou com o clube espanhol e avançou para a próxima fase.

No primeiro tempo Anelka abriu o placar para o Real Madrid, aos 19 minutos, enquanto Edílson Capetinha deixou tudo igual aos 28, com o duelo equilibrado mesmo com todo o favoritismo do Real Madrid. No segundo tempo Edílson virou o placar, mas Anelka deixou novamente tudo igual.

O Corinthians terminou em primeiro lugar no grupo A com sete pontos, seguiu para a final onde ganhou do Vasco da Gama nos pênaltis, no Maracanã, por 4 a 3, em 14 de janeiro daquele ano.

