Corinthians e Fortaleza vão se enfrentar na semifinal da Sul-Americana 2023

Corinthians e Fortaleza estão na semifinal da Copa Sul-Americana 2023, em jogos de ida e volta nos dias 27 de setembro e 4 de outubro, respectivamente. É a primeira vez que um time do Nordeste avança na competição, e a fase também significa que o Corinthians pode estar mais perto do seu primeiro troféu do torneio.

Onde vai ser o jogo do Corinthians x Fortaleza?

O Corinthians vai pegar o Fortaleza na semifinal da Copa Sul-Americana nos dias 27 de setembro e 4 de outubro, duas quartas-feiras. Como o time de Leão do Pici fez uma campanha melhor, o jogo da final será disputado na Arena Castelão, enquanto a primeira partida será na Arena Corinthians. Os horários ainda serão definidos pela Conmebol.

A fase eliminatória da Sul-Americana tem transmissão no SBT (TV aberta), ESPN (TV paga), Paramount+ e Star Plus (streaming) ao vivo para todo o país.

SEMIFINAL

Defensa y Justicia x LDU | Dias 27/09 e 04/10

Corinthians x Fortaleza | Dias 27/09 e 04/10

Já a decisão da Copa Sul-Americana será no dia 28 de outubro, no Estádio Centenário, em Montevidéu, em jogo único.

FINAL

Vencedor S1 x Vencedor S2 | Dia 28/10

O Corinthians já ganhou a Sul-Americana?

O Timão busca conquistar em 2023 seu primeiro título da Copa Sul-Americana. Em sete edições disputadas, o Corinthians nunca chegou na final do torneio da Conmebol.

A melhor campanha do Timão foi em 2019 quando chegou até a semifinal, mas acabou derrotado pelo Independiente del Valle, do Equador, duas vezes campeão. Nos outros anos o elenco só alcançou as oitavas e as quartas de final.

Quem ganhar vai conquistar não só o título como também uma vaga na Copa Libertadores da América de 2024. O prêmio de campeão é de R$ 25 milhões e o vice chega a R$ 10 milhões.

