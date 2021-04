Relembre as principais goleadas do Corinthians diante de seus rivais

Embora a Páscoa tenha uma simbologia religiosa – remete ao dia da ressurreição de Jesus Cristo para os cristãos – a data também é comemorada em praticamente todo o mundo, como o dia de se comer ovos de chocolate. No futebol, a expressão chocolate é muito usada para se referir a uma goleada, e por isso, já no clima desta data, listamos aqui as principais goleadas da história do Corinthians diante de seus rivais.

Principais “chocolates” do Corinthians contra rivais

Embora nos últimos anos o clube corintiano tenha se caracterizado por conquistas com placares curtos, como 1 a 0 ou 2 a 1, em sua história a equipe acumula diversas goleadas, inclusive contra seus maiores rivais. O São Paulo foi a principal vítima corintiana na última década, e sofreu um 5 a 0 em 2011 e um histórico 6 a 1 em 2015.

No entanto, Santos e Palmeiras também sofreram com o Timão, como a goleada de 11 a 0 em cima do Peixe, a maior na história do Corinthians, e os 5 a 1 aplicados diante do Verdão em 1952 e 1982.

Principais goleadas do Corinthians diante do Palmeiras

Corinthians 5 x 1 Palmeiras – 1952

Considerado o maior rival do Timão, o Palmeiras já sofreu duas marcantes goleadas para o Alvinegro. A primeira ocorreu em 1952, pela Taça Cidade de São Paulo, com vitória corintiana por 5 a 1. Carbone balançou a rede três vezes e, Cláudio e Luizinho, completaram a conta.

Corinthians 5 x 1 Palmeiras – 1982

Outro “chocolate” do Corinthians diante do seu maior rival ocorreu 20 anos depois, em 1982, mas pelo mesmo placar: 5 a 1. Em confronto no Estádio do Morumbi, o Timão enfrentou a equipe Alviverde pela sexta rodada do Campeonato Paulista daquele ano, e goleou com gols de Biro-Biro, Sócrates, e Casagrande, três vezes. Jorginho descontou para os palmeirenses.

Quais as principais goleadas diante do São Paulo?

Corinthians 4 x 0 São Paulo – 1999

Um dos clássicos mais marcantes para os corintianos é a vitória do Timão diante do São Paulo, pelo Paulistão de 1999. Pelo jogo de ida da semifinal do Estadual, a equipe alvinegra goleou o Tricolor por 4 a 0, com gols de Ricardinho, Dinei e Marcelinho, duas vezes. O resultado praticamente garantiu o alvinegro na final da competição, e então na volta, os clubes empataram em 1 a 1.

Corinthians 5 x 0 São Paulo – 2011

A equipe Tricolor sofreu duras derrotas para o Corinthians nos últimos 10 anos, sendo duas delas goleadas marcantes na história do clássico Majestoso. Pelo Campeonato Brasileiro de 2011, ano em que o Timão venceu a competição, os clubes se enfrentaram no Pacaembu com um show do atacante Liedson. O centroavante corintiano balançou as redes três vezes, mas Jorge Henrique e Danilo também marcaram. Vitória corintiana então por 5 a 0.

Corinthians 6 x 1 São Paulo – 2015

Em 2015, mais um “chocolate” do Corinthians diante do São Paulo, em ano de título no Campeonato Brasileiro. Já campeão, a equipe alvinegra entrou em campo com apenas com três titulares, e sem dó nem piedade, aplicou um 6 a 1 histórico. Edu Dracena, Lucca, Cristian, Bruno Henrique e Romero, duas vezes, fizeram para os corintianos, enquanto Carlinhos descontou para os tricolores.

Maior goleada do Corinthians na história

Santos 0 x 11 Corinthians – 1920

Diante do Peixe, o Corinthians tem sua principal goleada na história. Em 1920, o Timão aplicou 11 a 0 no Santos, em partida válida pelo Paulistão, na Vila Belmiro. Basílio inaugurou o marcador e então a contagem começou. Bororó e Amílcar também marcaram, no entanto Neco e Gambarotta foram os grandes destaques da partida. O primeiro anotou três gols no clássico, enquanto o segundo fez quatro.

Um santista marcou o 11º gol corintiano. Isso porque Ary Patusca chutou contra a própria meta, mas consciente do ato como forma de protesto.

Em partida polêmica, os donos da casa sofreram com diversas expulsões, pênaltis não marcados e gols anulados. Além disso, terminou o jogo com o meia Cícero como goleiro. Por falta de jogadores santistas, o árbitro precisou então encerrar a partida aos 21 minutos do segundo tempo.

Corinthians 7 x 1 Santos – 2005

Outra goleada marcante do Corinthians diante do Santos, essa mais recente, ocorreu em 2005. Pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Timão goleou seu rival por 7 a 1, mas com show de Carlitos Tevez. O argentino marcou três gols, Nilmar balançou a rede duas vezes, e Marcelo Mattos e Rosinei fecharam a conta. Pelo lado do Peixe, Geílson descontou.