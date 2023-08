Jogo do Corinthians vai passar na Globo hoje? Sábado, dia 05/08

O Corinthians viaja até Porto Alegre, no Estádio Beira-Rio, para enfrentar o Internacional neste sábado, 05 de agosto, pela 18ª rodada do Brasileirão. Saiba se a partida vai passar na Globo hoje, a partir das 18h30, horário de Brasília, e como assistir ao vivo.

Globo vai transmitir o jogo do Corinthians hoje?

A Globo não vai transmitir o jogo do Corinthians hoje com o Internacional no Brasileirão. O torcedor pode assistir a partida no Premiere ao vivo neste sábado às 18h30, horário de Brasília.

O Internacional vem de derrota para o River Plate nas oitavas de final da Libertadores. Pelo Brasileirão, ocupa a 12ª posição com 23 pontos em busca da recuperação já que está sem vencer por cinco rodadas. O elenco gaúcho trocou o treinador Mano Menezes por Eduardo Coudet em julho.

Já o Corinthians venceu o Newell's Old Boys no meio da semana pela Sul-Americana e, por isso, entra em campo confiante neste sábado contra o Inter. Róger Guedes foi embora para o Catar, mas o treinador Vanderlei Luxemburgo, cujo time está em 14º com 19 pontos, usará Yuri Alberto e os jovens para suprir a ausência do atacante.

Internacional x Corinthians

Data: sábado, 05 de agosto

Horário: 18h30

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre

Onde assistir: Premiere e Globoplay

Quantas rodadas faltam para acabar o Brasileirão?

Faltam 21 rodadas para acabar o Campeonato Brasileiro da Série A, primeira divisão do futebol brasileiro organizado pela CBF todos os anos. Vinte clubes entre todas as regiões buscam o tão glorioso título de melhor equipe do Brasil além do troféu.

O Brasileirão teve a sua primeira edição em 1959, com o Bahia campeão, sob referência da antiga CBD, a Confederação Brasileira de Desportos e hoje conhecida como a CBF. Desde então, o torneio cresceu e abriga 20 equipes de todos os estados do país, sem hegemonia.

A Série A do Campeonato Brasileiro começou em 15 de abril com a partida entre Palmeiras e Cuiabá, com triunfo do alviverde por 2 a 1. O torneio acaba em 03 de dezembro, domingo, com todos os jogos no mesmo horário.

