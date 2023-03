Eliminado do Paulistão, o elenco alvinegro volta a jogar no Campeonato Brasileiro da Série A no mês de abril

Próximo jogo do Corinthians é no Brasileirão; confira a data de estreia

Eliminado no Paulistão pelo Ituano, o Corinthians terá tempo de sobra para se preparar até o próximo jogo. O elenco alvinegro aguarda pelo início do Brasileirão, diante de um grande adversário. Confira todas as informações sobre o próximo jogo do Corinthians.

Quando é o próximo jogo do Corinthians?

O próximo jogo do Corinthians será no domingo, 16 de abril, com horário a ser definido. A bola vai rolar diante do Cruzeiro, pela primeira rodada do Brasileirão Série A, na Neo Química Arena, na capital paulista.

A CBF já definiu a tabela do Campeonato Brasileiro na primeira divisão, mas ainda não escolheu os horários e os dias de cada semana. Serão 38 rodadas em dois turnos, divididos em 19 rodadas cada por pontos corridos.

O encontro entre Corinthians e Cruzeiro aconteceu em 90 oportunidades, de acordo com dados do portal Meu Timão. O elenco alvinegro tem 38 vitórias, com 22 empates e 30 triunfos para a Raposa.

Corinthians x Cruzeiro - 1ª rodada do Brasileirão

Data: Domingo, 16 de abril de 2023

Horário: a ser definido

Local: Neo Química Arena, em São Paulo

Temporada do Corinthians

Além do Brasileirão, o Corinthians também vai jogar a Copa do Brasil e a Libertadores na temporada. No ano passado, o elenco não conquistou nenhum troféu, mas disputou a final da Copa do Brasil contra o Flamengo, derrotado nos pênaltis.

No Paulistão 2023, o Timão alcançou as quartas de final, mas perdeu para o Ituano nos pênaltis. A derrota desanimou a torcida paulista, que esperava um bom início de temporada. O Brasileirão é o segundo compromisso do clube este ano.

Enquanto isso, o Corinthians entra na terceira fase da Copa do Brasil. O time ainda não sabe quem vai enfrentar, a depender do resultado do sorteio realizado pela CBF no mês de março. Os jogos vão acontecer em 12 a 26 de abril.

Na Libertadores, o clube vai jogar a fase de grupos. O sorteio no dia 27 de março, às 21h, vai determinar todos os grupos e consequentemente o elenco conhecerá os adversários.

Contratações

A primeira contratação importante no Corinthians foi o técnico Fernando Lázaro. O profissional de 41 anos substituiu o português Vitor Pereira, que assumiu o comando do Flamengo.

Mas além do técnico, a diretoria do Timão também repatriou jogadores para compor o elenco. O paraguaio Romero foi o primeiro anúncio do clube. O atacante faz a sua segunda passagem no time paulista. A torcida mostrou-se contente com a contratação, principalmente pelo amor à camisa que Ángel Romero demonstra ter. Ele vem do Cruz Azul, do México.

Enquanto isso, Matheus Bidu, lateral, também foi contratado, mas para compor a defesa. Bidu veio do Guarani, de apenas 23 anos. Na contramão, muitos jogadores saíram do plantel como Mateus Vidal, Ramiro, Robson Bambu, Xavier, Jonathan Cafu, Lucas Piton, Matheus Davó e Léo Santos.

