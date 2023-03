Palmeiras e Água Santa são os finalistas do Paulistão 2023. Foto: Reprodução Cesar Greco Palmeiras / Rebeca Reis Ag.Paulistão

Confira quais equipes vão jogar a final do Campeonato Paulista em busca do tão sonhado título

Quem são os finalistas do Paulistão 2023? Duelo será inédito

Quem são os finalistas do Paulistão 2023? Duelo será inédito

Depois de muitas disputas e rivalidades em campo, estão definidos os finalistas do Paulistão 2023. O atual campeão Palmeiras vai defender o título diante do Água Santa, de Diadema, que joga a final pela primeira vez em sua história. A competição já tem data marcada, enquanto horários e locais ainda são dúvidas.

Confira todos os detalhes da final do Paulistão e fique por dentro da decisão mais aguardada da temporada.

Palmeiras e Água Santa são os finalistas do Paulistão 2023

O Palmeiras venceu o Ituano na semifinal, enquanto o Água Santa superou o RB Bragantino nos pênaltis para conquistar pela primeira vez o passaporte para a grande final do Paulistão.

De um lado, o 24 vezes campeão estadual e, do outro, um time que busca o seu primeiro troféu no estadual. A disputa promete ser bastante acirrada dentro de campo entre as duas partidas.

A final do Paulistão é a única fase que é jogada em ida e volta. Por isso, cada time terá a oportunidade de jogar em sua casa ao menos uma vez. Mas como o Palmeiras tem a melhor campanha, vai decidir em casa.

Quando serão os jogos da final do Campeonato Paulista?

Os jogos da final do Paulistão estão marcado para 02 e 09 de abril, ambos domingos, com horário e locais a serem definidos pela FPF (Federação Paulista de Futebol).

Como a Seleção Brasileira entra em campo no sábado, 25 de março, para jogar contra o Marrocos, a competição no estado de São Paulo para. Com isso, a final só vai acontecer na próxima semana entre Palmeiras e Água Santa.

Quanto ao local, o Palmeiras já sabe que fará o jogo de volta no Allianz Parque. Já o Água Santa não poderá jogar na Arena Inamar porque a capacidade é inferior a 10 mil lugares. Com isso, fica a dúvida de onde o elenco de Diadema vai mandar o confronto de ida.

JOGO DE IDA | finalistas do Paulistão 2023

Água Santa x Palmeiras

Quando: domingo, 02/04

Estádio: ainda não definido

Horário: ainda sem definição

JOGO DE VOLTA | finalistas do Paulistão 2023

Água Santa x Palmeiras

Quando: domingo, 09/04

Estádio: Allianz Parque

Horário: ainda sem definição

Como assistir a final?

A Federação Paulista de Futebol (FPF) promete divulgar nos próximos dias a divisão dos direitos de transmissão da final do Paulistão. Os direitos do campeonato pertencem aos canais Record (TV aberta), TNT (TV fechada), Premiere (TV fechada e pay-per-view), além das plataformas de streaming HBO Max, Paulistão Play e o Youtube do Paulistão.

No entanto, é possível que todas as opções transmitam a final da temporada.

Leia também

Mudou? Saiba qual é a premiação do Paulistão em 2023