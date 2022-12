Próximo jogo do Corinthians: saiba quando o Timão estreia em 2023

Depois de um ano completamente apático, o Corinthians se prepara para entrar em campo na próxima temporada com todo o gás necessário, trazendo reforços e um novo treinador. O próximo jogo do Corinthians vai ser no Campeonato Paulista em janeiro.

Campeonato Paulista é o próximo jogo do Corinthians

O próximo jogo do Corinthians vai ser contra o RB Bragantino no domingo, 15 de janeiro de 2023, pela primeira rodada do Campeonato Paulista.

O Corinthians está no grupo C do Campeonato Paulista ao lado da Ferroviária, Ituano e São Bento. Serão doze rodadas em pontos corridos onde somente os dois primeiros de cada grupo avançam para as quartas de final.

A FPF divulgou a tabela completa da competição, podendo haver alterações entre dias ou horários. Na segunda rodada, o Timão pega o Água Santa em casa.

Confira os detalhes do próximo jogo do Corinthians.

RB BRAGANTINO X CORINTHIANS (Primeira rodada do Campeonato Paulista)

Domingo, 15/01 - horário a ser definido

Estádio Nabi Abi Chedid

Quem é o novo técnico do Corinthians?

Com a saída de Vitor Pereira para o Flamengo, o Corinthians anunciou a contratação de Fernando Lázaro, de 41 anos, par ser o novo técnico.

Ex-analista de desempenho, Fernando é filho do lateral Zé Maria, ídolo do Timão. Ele não é novo no clube, já que trabalhou no departamento de informática até 2016, quando Tite o convidou para seguir carreira na Seleção Brasileira, de acordo com informações do GE.

Além disso, Fernando assumiu o comando do Corinthians após a saída de Vagner Mancini e Sylvinho. No total foram sete jogos, seis vitórias e um empate. Foram 19 gols marcados e 4 sofridos.

FERNANDO LÁZARO É O NOVO TÉCNICO DO CORINTHIANS! ⚫⚪ Depois de muito tempo de casa no Timão, filho de um dos maiores ídolos da nossa história e com grande aproveitamento no período de interino, agora começa uma nova jornada por aqui.#VaiCorinthians pic.twitter.com/X602FIIBVp — Corinthians (@Corinthians) November 20, 2022

Quais competições o Corinthians vai jogar em 2023?

Além do Campeonato Paulista, o Corinthians também vai jogar o Campeonato Brasileiro da Série A, Copa do Brasil e a Libertadores.

No torneio estadual, no mês de janeiro, fevereiro, março e abril, o elenco vai jogar a fase de grupos e depois a parte eliminatória se avançar. Serão 12 rodadas em pontos corridos.

Pelo Brasileirão, a equipe alvinegra vai jogar por 38 rodadas também em pontos corridos. Depois, na Copa Libertadores da América, o grupo terá pela frente o único torneio internacional da temporada.

Tem também a Copa do Brasil, torneio mais democrático do futebol brasileiro.

Temporada 2022 do Corinthians

O ano de 2022 não foi satisfatório para o torcedor corintiano. No Campeonato Paulista, o elenco foi eliminado na semifinal pelo São Paulo, no tempo regular.

Sob o comando de Vitor Pereira, o elenco avançou até as oitavas de final na Libertadores. Eliminou o Boca Juniors nos pênaltis durante as oitavas, mas perdeu para o Flamengo nas quartas.

Já na Copa do Brasil, o grupo chegou até a final contra o próprio Flamengo, mas perdeu nos pênaltis. Pelo Campeonato Brasileiro, entretanto, conquistou a vaga para a Libertadores em 2023, mas terminou em quarto lugar com 65 pontos com 18 vitórias, 11 empates e nove derrotas.

