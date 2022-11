Corinthians no Paulistão 2023: tudo sobre o grupo do Timão na 1ª fase

O Corinthians já sabe em qual grupo está no Campeonato Paulista de 2023. O elenco alvinegro participou do sorteio da Federação Paulista de Futebol nesta terça-feira, 1º de novembro, para definir todos os quatro grupos. Saiba qual será o caminho do Corinthians no Paulistão 2023 e qual é o histórico do clube na competição.

Lembrando que a FPF ainda não divulgou o calendário completo dos jogos do Paulistão.

Em grupo está o Corinthians no Paulistão 2023?

O Corinthians está no grupo C na primeira divisão do Campeonato Paulista com Ituano, Ferroviária e São Bento.

Disputado em pontos corridos, o Corinthians NÃO vai enfrentar estas equipes na primeira fase do Paulistão. Isso significa que os adversários do Timão são Santos, RB Bragantino, Botafogo, Inter de Limeira, São Paulo, Guarani, Mirassol, Água Santa, Palmeiras, São Bernardo, Santo André e Portuguesa.

Dezesseis equipes do futebol paulista foram divididas em quatro grupos de quatro. Os dois melhores de cada grupo avançam para as quartas de final onde se enfrentam em partida única.

Nas quartas de final, por exemplo, o Corinthians pode jogar contra Ituano, Ferroviária e São Bento, dependendo de quem se classificar.

Quantos títulos do Paulistão o Corinthians tem?

O Corinthians tem 30 títulos do Paulistão conquistados em toda a história. O elenco alvinegro é o maior campeão paulista, com vantagem de seis taças com o Palmeiras, segundo colocado na lista de vencedores.

O Timão levantou o troféu da FPF nos anos de 1914, 1916, 1922, 1923, 1924, 1928, 1929, 1930, 1937, 1938, 1939, 1941, 1951, 1952, 1954, 1977, 1979, 1982, 1983, 1988, 1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2009, 2013, 2017, 2018 e 2019 pela última vez.

Em 2022, última temporada, o elenco foi desclassificado pelo São Paulo na semifinal por 2 x 1, jogando no Estádio do Morumbi. Na próxima edição o Corinthians pode buscar o 31º título de sua história.

Onde assistir aos jogos do Corinthians no Paulistão?

Os jogos do Corinthians no Paulistão serão transmitidos na Record, TNT, HBO Max, Premiere e também no Youtube do Paulistão, tanto na TV como online.

O canal da Record continua responsável pelos direitos de imagens do Paulista, enquanto a TNT, disponível somente na TV fechada, é a nova dona dos direitos da competição.

Seguindo o calendário proposto pela entidade, os jogos do Timão também serão transmitidos também no HBO Max, plataforma de streaming e no Premiere, pay-per-view em operadoras de TV. Também dá para assistir no canal do Youtube do Paulistão de graça.

