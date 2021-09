Próximo jogo do Corinthians terá estreia de Willian? Veja a escalação

O torcedor corintiano aguarda ansiosamente pela estreia de Willian, meia que retorna ao clube após 14 anos. No entanto, a espera pode acabar no próximo jogo do Corinthians. Isso porque, o atleta participa normalmente dos treinamentos e pode estar em campo no confronto do Timão pelo Brasileiro, neste final de semana.

Qual o próximo jogo do Corinthians?

A partida que pode marcar a estreia de Willian com a camisa do Alvinegro, é o confronto deste domingo, 12 de setembro, diante do Atlético GO. O jogo ocorre no Estádio Antônio Accioly, às 18h15 do horário de Brasília, válido pela 20ª rodada do Brasileirão. Contratado no último dia 30, o meia volta ao clube que o revelou para o futebol.

O atual camisa 10 do Parque São Jorge não joga desde 19 de maio, quando atuou pelo Arsenal ainda na temporada passada. No entanto, treinou normalmente na última semana e embora não tenha sido relacionado para o confronto diante do Juventude, no dia 7, Willian tem tudo para estar no próximo jogo do Corinthians.

Possível time Alvinegro para o jogo diante do Atlético GO é: Cássio, Fagner, João Victor, Raul Gustavo e Fábio Santos; Gabriel, Giuliano e Renato Augusto; Willian, Róger Guedes e Jô.

Revelado pelo Timão, o meia-atacante atuou em 41 jogos em sua primeira passagem no clube. Fez apenas dois gols, mas ambos em uma partida contra o Athletico. Mesmo com poucos jogos na equipe profissional do Corinthians, Willian despertou interesse internacional e jogou por equipes na Europa como Shakhtar Donetsk, Chelsea, Anzhi Makhachkala e o Arsenal.

Como está o Corinthians na temporada?

Eliminado da Sul-americana e Copa do Brasil, o Corinthians disputa agora somente o Campeonato Brasileiro. No entanto, a equipe que não começou bem a competição, pode ter encontrado o caminho das vitórias. O empate diante do Juventude, na última rodada, quebrou a sequência de três vitórias seguidas do clube, mas a invencibilidade dura cinco jogos.

A última derrota do Timão ocorreu dia 1º de agosto para o Flamengo por 3 a 1, na Neo Química Arena. De lá para cá, o clube empatou duas partidas, mas venceu outras três. O bom retrospecto levou o time para a sexta posição, com 28 pontos. Caso vença o próximo jogo, o Corinthians pode encostar no Rubro-negro, quinto colocado. Entretanto, o time carioca tem três partidas a menos.

