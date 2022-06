Equipe paulista vem de vitória em cima do Juventude no último fim de semana, 11 de junho, pela décima primeira rodada do Brasileirão

Próximos jogos do Corinthians na Libertasm Brasileirão e Copa do Brasil

Mesmo depois de vencer o Juventude no último sábado, 11 de junho, o Corinthians não conseguiu retomar a liderança do Campeonato Brasileiro. Sob a diferença de um ponto, o Palmeiras se mantém na primeira posição como o favorito ao título na temporada. Agora, o torcedor aguarda aos próximos jogos do Corinthians para recalcular todo o caminho em busca da primeira posição.

Quais são os próximos jogos do Corinthians em junho?

O Corinthians tem uma sequência complicada de jogos em junho. Até o fim do mês são cinco confrontos entre Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e a Libertadores na temporada.

No torneio nacional da CBF, o Timão aparece em segundo lugar com 21 pontos, apenas um a menos do que o líder Palmeiras. Em 7 de junho, o Corinthians perdeu para o Cuiabá e acabou destronado da ponta da tabela. Agora, corre contra o tempo para tentar retomar até a liderança.

Na Copa do Brasil, o time realiza clássico paulista contra o Santos nas oitavas de final. A primeira partida será jogada em 22 de junho.

Por fim, o Corinthians também dará os primeiros passos nas oitavas da Libertadores contra o Boca Juniors no dia 28, a última partida de junho.

Confira a seguir o calendário dos próximos jogos do Corinthians para não perder nenhum lance.

Athletico PR x Corinthians

Data: Quarta-feira, 15/06

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Rodada: 12 do Brasileirão

Local: Arena da Baixada, em Curitiba

Onde assistir: Globo e Premiere

Corinthians x Goiás

Data: Domingo, 19/06

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Rodada: 13 do Brasileirão

Local: Neo Química Arena, em São Paulo

Onde assistir: Globo e Premiere

Corinthians x Santos

Data: Quarta-feira, 22/06

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Rodada: Primeiro jogo das oitavas da Copa do Brasil

Local: Neo Química Arena, em São Paulo

Onde assistir: Globo, SporTV e Premiere

Corinthians x Santos

Data: Sábado, 25/06

Horário: 19h (Horário de Brasília)

Rodada: 14 do Brasileirão

Local: Neo Química Arena, em São Paulo

Onde assistir: Premiere

Corinthians x Boca Juniors

Data: Terça-feira, 28/06

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Rodada: Primeiro jogo das oitavas da Libertadores

Local: Neo Química Arena, em São Paulo

Onde assistir: SBT

Desempenho do Corinthians na temporada

O Corinthians faz, até aqui, um bom início de temporada. Em fevereiro, demitiu o treinador Sylvinho após a derrota para o Santos na primeira fase do Campeonato Paulista. O português Vitor Pereira foi contratado como o substituto do brasileiro.

No Paulistão, o elenco alvinegro acabou eliminado pelo São Paulo na semifinal após perder por 2 x 1. No Brasileirão, o grupo coleciona quatro vitórias, seis empates e uma derrota até a 11ª rodada, ocupando a vice-liderança.

Pela Copa do Brasil, estreou com vitória diante da Portuguesa do Rio de Janeiro e se classificou para as oitavas de final. Após sorteio, ficou definido que vai enfrentar o Santos em dois jogos.

O time paulista também joga as oitavas da Libertadores. Na fase de grupos o elenco terminou em segundo lugar com 9 pontos, onde marcou duas vitórias, três empates e uma derrota. Agora, tem pela frente o Boca Juniors nas oitavas de final.

Elenco jovem do Corinthians em 2022

O plantel de jogadores do Corinthians inclui medalhões como Gil, Renato Augusto, Paulinho e Fábio Santos. No entanto, são os jovens que vem chamando a atenção dos torcedores.

Atletas como Adson (21), Du Queiroz (22), Gustavo Mantuan (20), Gustavo Mosquito (24) e Lucas Piton (21) tem se destacado cada vez mais.

Contra o Juventude, pela 11ª rodada do Brasileirão no sábado, 11 de junho, Adson e Gustavo Mantuan marcaram os gols da vitória do Timão, colocando o clube novamente na briga pela liderança. Os dois ganharam espaço na escalação do técnico Vitor Pereira.

