Quem vai transmitir jogo do Corinthians hoje no Brasileirão – 23/04

Após a polêmica contratação do técnico Cuca, o Corinthians entra em campo neste domingo, 23 de abril, para enfrentar o Goiás na segunda rodada do Brasileirão. Com início às 19h, o jogo do Corinthians hoje vai ser no Estádio do Serrinha, em Goiânia.

O Timão ocupa a oitava posição com três pontos, enquanto o Esmeraldino está em 18º após perder na estreia.

Onde vai passar o jogo do Corinthians hoje

O jogo do Corinthians hoje terá transmissão no Premiere e GloboPlay neste domingo. O torcedor pode assistir a partida do Brasileirão em qualquer estado do Brasil.

Na TV, o pay-per-view exibe o duelo ao vivo entre as operadoras de TV por assinatura. Entre em contato com o seu operador para comprar o pacote de canais de futebol da Rede Globo.

Outra opção é o GloboPlay, serviço de streaming. O produto só está disponível para quem é assinante, ou seja, é preciso ter uma conta e pagar a assinatura para assistir. Acesse o site (globoplay.globo.com), faça o seu cadastro na Conta Globo e compre o pacote que vá de encontro com o seu bolso.

Dá para assistir o GloboPlay no computador, tablet, celular ou smartv.

Horário : 19h (Horário de Brasília)

: 19h (Horário de Brasília) Local : Estádio do Serrinha, em Goiânia

: Estádio do Serrinha, em Goiânia Onde assistir: Premiere e GloboPlay

Cuca vai comandar o Timão hoje?

O treinador Cuca estreia no comando do Corinthians neste domingo, 23 de abril, contra o Goiás pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O profissional foi apresentado na última sexta-feira mesmo com protestos na porta do CT Joaquim Grava.

Na coletiva de apresentação, Cuca falou sobre a polêmica envolvendo o seu nome - a condenação de abuso sexual na Suíça - e sobre técnicas e peças que pretende utilizar no comando do Timão.

Cuca substituiu Fernando Lázaro, que caiu do cargo após a derrota do clube paulista dentro de casa para o Argentinos Juniors, na segunda rodada da Libertadores.

Arbitragem

O árbitro Bruno Arleu de Araujo foi escalado para apitar o jogo do Corinthians hoje contra o Goiás. Os auxiliares serão Rodrigo Figueiredo Henrique Correa, Thiago Henrique Neto Correa e o quarto árbitro Eduardo Tomaz de Aquino.

No árbitro de vídeo, VAR, o responsável vai ser Rafael Traci. Ele vai analisar cada lance da partida envolvendo possível pênalti, faltas e cartões vermelhos.

Quantas Copas do Brasil o Corinthians tem?

Escalações de Goiás x Corinthians

Os anfitriões não possuem novas baixas no plantel de jogadores. O time esmeraldino deve estar completo neste domingo.

Já Cuca não tem Renato Augusto e Fagner.

Goiás: Tadeu; Maguinho, Sidimar, Bruno Melo, Sander; Zé Ricardo, Diego, Guilherme, Morelli; Vinícius e Peixoto.

Corinthians: Cássio; Du Queiroz, Fábio Santos, Gil, Bruno Méndez; Roni, Matheus Araújo, Fausto Vera, Giuliano; Róger Guedes e Yuri Alberto.

Os relacionados do Timão para próxima rodada do Brasileirão! 📋#VaiCorinthians pic.twitter.com/52X3eeNdSY — Corinthians (@Corinthians) April 22, 2023

Próximo jogo do Corinthians

Após o embate neste domingo pela segunda rodada do Brasileirão, o Corinthians volta a jogar no meio da semana pela terceira fase da Copa do Brasil, pela partida de volta.

Na quarta-feira, 26 de abril, o Timão recebe o Remo às 21h30, horário de Brasília, na Neo Química Arena, na Copa do Brasil. No primeiro jogo, o time paraense ganhou por 2 a 0, garantindo a vantagem do empate.

O Corinthians precisa vencer por três gols ou mais para se classificar para as oitavas de final.

