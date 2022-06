Próximos jogos do Corinthians vai de Libertadores a Brasileirão

Timão tem pela frente clássico no Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores na temporada

Em temporada agitada, a sequência de próximos jogos do Corinthians nos meses de junho e julho conta com clássicos no Brasileirão, na Copa do Brasil e o confronto diante do Boca Juniors nas oitavas de final na Libertadores da América. O Timão quer garantir êxito em cada um dos desafios, buscando manter o bom futebol que vem apresentando dentro de campo nas últimas semanas.

Santos, Boca Juniors, Fluminense e Flamengo são alguns dos embates do clube paulista. Confira a agenda completos dos próximos jogos do Corinthians e saiba como acompanhar ao vivo.

Próximos jogos do Corinthians: sequência puxada é desafio do Timão

Os próximos jogos do Corinthians tem disputas contra Santos, Boca Juniors, Fluminense e Flamengo entre o mês de junho e o começo de julho na temporada.

Enquanto luta pela liderança do Brasileirão, onde é forte candidato ao título, o Timão também disputa as oitavas de final da Copa do Brasil e Libertadores.

Entre os sete desafios, o clube alvinegro vai jogar seis vezes em casa, pronto para contar com o apoio incondicional da sua torcida fanática, na Neo Química Arena. Os três confrontos de 22, 26 e 28 de junho, em três competições diferentes, o Corinthians joga em casa.

Confira a agenda dos próximos jogos do Corinthians na temporada e saiba onde assistir.

Corinthians x Santos – Copa do Brasil

Quarta-feira, 22/06 às 21h30, no jogo de ida pelas oitavas de final na Neo Química Arena (Globo, SporTV e Premiere)

Corinthians x Santos – Brasileirão

Sábado, 26/06 às 19h, pela 14ª rodada na Neo Química Arena (Premiere)

Corinthians x Boca Juniors – Libertadores

Terça-feira, 28/06 às 21h30, pelo jogo de ida nas oitavas na Neo Química Arena (SBT, Site do SBT e Conmebol TV)

Fluminense x Corinthians – Brasileirão

Sábado, 02/07 às 16h30, pela 15ª rodada no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (Premiere)

Boca Juniors x Corinthians – Libertadores

Terça-feira, 05/07 às 21h30, pelo jogo de volta nas oitavas em La Bombonera (SBT, Site do SBT e Conmebol TV)

Corinthians x Flamengo – Brasileirão

Domingo, 10/07 às 16h, pela 16ª rodada na Neo Química Arena (Premiere)

Corinthians x Santos – Copa do Brasil

Quarta-feira, 13/07 às 21h30, no jogo de volta pelas oitavas na Vila Belmiro (Globo, SporTV e Premiere)

Onde está o Corinthians no Brasileirão?

Em campanha regular dentro e fora dos gramados, o Corinthians é um dos favoritos ao título do Brasileirão na temporada.

Até a décima terceira rodada, o grupo corintiano pontua 25 pontos, ficando atrás do Palmeiras. O alviverde, entretanto, tem vantagem no saldo de gols e por isso se garante em caso de empate.

O Corinthians venceu quatro partidas, empatou duas vezes e perdeu também dois confrontos, com 17 gols marcados e 10 tomados, tendo salde de gols de 7 pontos. Tudo o que o time precisa daqui para frente é vencer os seus compromissos e torcer por tropeços dos rivais.

Corinthians na Libertadores

Mesmo depois de uma temporada complicada no ano passado, o Corinthians conseguiu se classificar para a Libertadores deste ano.

Integrando o grupo E, enfrentou na primeira fase Boca Juniors (Argentina), Always Ready (Bolívia) e Depotivo Cali (Colômbia). Com 9 pontos, garantiu o total de duas vitórias, três empates e uma derrota na fase de grupos, o alvinegro garantiu-se nas oitavas de final, ficando atrás apenas do Boca.

No quesito gols, o clube marcou 5, mas tomou 4 dentro e fora de sua casa. No sorteio da Libertadores, feito pela Conmebol, ficou definido que o elenco do técnico Vitor Pereira enfrentaria o Boca Juniors novamente. O fato aconteceu porque as oitavas de final não tem restrições.

Agora, em dois jogos nos dias 28 de junho (ida) e 4 de julho (volta), o confronto promete pegar fogo.

+ Quando vai ser o jogo do Brasil e Argentina pelas Eliminatórias 2022

Corinthians na Copa do Brasil

Outra competição que o Corinthians briga pelo título é a Copa do Brasil.

A partir da terceira fase, o elenco alvinegro enfrentou a Portuguesa do Rio de Janeiro em dois jogos. A primeira rodada aconteceu em 20 de abril, quarta-feira, na casa do time carioca. Por 1 x 1, a igualdade no placar deixou tudo em aberto para ambos.

Na volta, realizada em 11 de maio, quarta-feira, o Timão levou a melhor por 2 x 0 em sua casa, na Neo Química Arena, na capital paulista.

O sorteio realizado pela CBF definiu que o Corinthians vai enfrentar o Santos nas oitavas de final em duas mãos: primeiro em 22 de junho (ida) e depois em 13 de julho (volta), na casa do Peixe.