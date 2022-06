Quando vai ser o jogo do Brasil e Argentina pelas Eliminatórias 2022

Enquanto a Copa do Mundo não chega, o torcedor quer saber quando vai ser o jogo do Brasil e Argentina, clássico válido pela sexta rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, adiado pela Anvisa em setembro do ano passado após violação por parte dos jogadores argentinos aos protocolos sanitários do país. A partida já tem data, mas ainda não possui local definido pela CBF na temporada.

O Brasil se classificou em primeiro lugar para o Mundial da FIFA através das Eliminatórias depois de marcar 45 pontos em dezoito rodadas. A Argentina ficou em segundo lugar com 39 pontos.

Quando vai ser o jogo do Brasil e Argentina em 2022?

O jogo do Brasil e Argentina vai ser em 22 de setembro de 2022, ainda sem local definido pela CBF. A partida é válida pela sexta rodada das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo.

O confronto, que deveria ter acontecido em setembro de 2021, acabou suspenso. Quando as Eliminatórias chegaram ao fim, Conmebol, CBF e AFA não chegaram a um acordo e o jogo simplesmente não aconteceu dentro do prazo.

Mesmo com os dois times já classificados para a Copa do Mundo, a FIFA determinou em abril que o confronto deverá, sim, acontecer entre as partes, confirmando a data para setembro. Neste mesmo mês, será disputado o Data FIFA utilizado como preparação entre seleções para o Mundial. As duas equipes chegaram a ir até o tribunal da FIFA para pedirem os pontos, mas nada foi aprovado.

O local da partida ainda não foi definido. A CBF e a Associação de Futebol da Argentina tem até quarta-feira, 22 de junho, para definir o mando de campo. De acordo com informações do portal GE, a entidade brasileira quer enviar a partida para a Europa, onde vai enfrentaria também uma seleção africana.

Outra opção é jogar nos Estados Unidos e depois enfrentar seleções da Concacaf, como México ou o próprio Estados Unidos. Porém, a decisão também é da AFA. Por fim, a última opção é realizar a partida em terras brasileiras.

Por que o jogo de Brasil e Argentina foi cancelado?

O jogo do Brasil e Argentina foi cancelado pela Anvisa cinco minutos após o início do primeiro tempo após quatro jogadores argentinos descumprirem os protocolos sanitários do país.

No dia 5 de setembro de 2021, pela sexta rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa, Brasil e Argentina entraram em campo para disputarem os três pontos. Porém, minutos após a bola rolar os agentes da Anvisa entraram no campo para impedirem o confronto de acontecer. Na época, o Brasil ainda contava com casos de Covid-19 em seu território, assim como as restrições impostas pela agência sanitária.

Foram mais de 40 minutos de jogo parado, quando os jogadores argentinos foram aos vestiários e, após a presença da Polícia Federal, saíram da Neo Química Arena, em São Paulo.

Em comunicado, a Conmebol confirmou a suspensão da partida em setembro, mas ainda sem data para acontecer.

“Por decisão do árbitro da partida, a partida organizada pela FIFA entre Brasil e Argentina pelas Eliminatórias da Copa do Mundo está suspensa. O árbitro e o comissário da partida enviarão um relatório ao Comitê Disciplinar da FIFA, que determinará as medidas a serem tomadas. Esses procedimentos seguem rigorosamente os regulamentos atuais. As Eliminatórias da Copa do Mundo são uma competição da FIFA. Todas as decisões que digam respeito à sua organização e desenvolvimento são da competência exclusiva dessa instituição”.

Na época, o caso ganhou repercussão mundial entre populares jornais de todos os lugares, como o The Guardian, da Inglaterra, o As, da Espanha e o italiano La Gazzettta dello Sport.

Quando o Brasil vai jogar Copa do Mundo?

Integrando o grupo G da Copa do Mundo da FIFA, o Brasil vai estrear na competição em 24 de novembro de 2022, quinta-feira, contra a Sérvia, a partir das 16h, pelo horário de Brasília. O Lusail Stadium, no Catar, será o palco do confronto de abertura da primeira rodada.

Pelo grupo G estão Camarões, Sérvia, Suíça e Brasil. De acordo com o chaveamento definido pela FIFA, a Seleção Brasileira poderá encontrar pelo caminho Portugal, Gana, Uruguai ou Coréia do Sul, dependendo sempre das posições em que cada time terminar na primeira fase.

Se o Brasil ficar em primeiro, aí vai enfrentar o segundo colocado. Se for vice-líder, o contrário acontece. Os brasileiros não vão encontrar os hermanos tão cedo, podendo ser apenas na semifinal. Pelo caminho, poderá enfrentar as seleções da Espanha, Marrocos e até mesmo a Bélgica.