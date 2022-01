Situação do time para o ano que vem ainda pode mudar com novos jogadores contratados até o meio do ano

Quais são as contratações do Corinthians para 2022 e quem pode chegar

Depois de terminar 2021 sem títulos, o Corinthians se prepara para começar 2022 com reforços, movimentações e mudanças em seu elenco para disputar a Copa Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil e o Paulista. Saiba quais são as novas contratações do Corinthians para 2022, quais atletas devem sair e quem ainda pode chegar para integrar o vestiário.

Quais jogadores são as contratações do Corinthians para 2022?

Até o momento, o volante Paulinho é a única contratação do Corinthians. O craque retornou ao Timão depois de oito anos em longa passagem pela Inglaterra, Espanha, China e Arábia Saudita. Em 2012, ele vestiu a camisa e foi peça chave na conquista da Libertadores e do Mundial, além do Brasileirão no ano anterior.

Paulinho foi anunciado em 15 de dezembro de 2021 em parceria com o Grupo Taunsa, onde assinou contrato com o time paulista por duas temporadas. Com a camisa alvinegra, são 167 jogos e 34 gols marcados.

Depois de passar em branco no ano de 2021, o Corinthians projeta uma reformulação completa no elenco, onde novos jogadores devem chegar até o começo da nova temporada enquanto outros devem deixar o clube, seja pela não renovação de contrato ou empréstimo.

Everaldo, Éderson e Rafael Bilu estão de volta ao clube após o fim de seus empréstimos, mas a permanência de cada um deles no Corinthians ainda é uma incógnita. Isso porque Diretoria ainda tem muito o que a analisar e principalmente monitorar jogadores livres no mercado para repatriar e integrar ao elenco.

Quem saiu do Corinthians em 2022?

Para começar do zero, o clube fez questão de desfazer vínculos com jogadores assim que o ano de 2021 terminou. Muitos não tiveram os seus contratos assinados, enquanto outros foram novamente emprestados para adversários.

É o caso de Matheus Alexandre. O lateral defendeu o Coritiba no último ano e, após o pedido do clube paranaense, o jogador vai ficar por mais um ano em empréstimo. Já Matheus Jesus, volante, foi emprestado para a Ponte Preta.

O jovem Vitinho seguiu viagem para o Vasco, onde permanecerá por um ano em empréstimo. Richard, no entanto, foi liberado para o Ceará assim que voltou do Athletico-PR, enquanto Janderson, Araos e Matheus Davó foram encaminhados para o Grêmio, Necaxa (México) e São Bernardo respectivamente.

Do outro lado, André Luis e Marquinhos foram dispensados e optaram por assinar com o Cuiabá, onde vão jogar a elite do Campeonato Brasileiro. O meia Sornoza, que pouco rendeu no Timão, teve o seu contrato rescindido pela Diretoria do clube e será jogador do Independiente del Valle por três anos.

O goleiro Caíque França é o único que não teve o mesmo desfecho. O jovem se despediu depois de não renovar no fim do ano passado, enquanto ficou grande parte do tempo sem clube. Agora, será o novo reforço da Ponte Preta.

Quem ainda pode chegar ao Corinthians em 2022?

Cavani é o principal alvo do Corinthians para 2022. Sim, é isso mesmo que você leu torcedor, o Timão está atrás do atacante uruguaio e pode traze-lo ao Brasil ainda este ano.

O jogador defende o Manchester United desde 2020, com contrato até junho do ano que vem. No entanto, com a chegada de Cristiano Ronaldo ao time inglês, o uruguaio perdeu espaço no ataque e, por isso, procura outra equipe para jogar assim que o seu vínculo terminar.

Ainda no fim do ano, o Corinthians chegou a consultar a situação de Cavani. De acordo com apurações do portal GE, a conversa entre as duas partes avançaram, mas o empresário e irmão do jogador negou as negociações. Os valores, no entanto, rondam a casa dos R$ 20 milhões anuais entre salários e bônus.

Outra opção é Diego Costa, ex-atacante do Galo, que chegou inclusive a ser oferecido para o Timão, segundo o portal GE. O jogador de 33 anos comunicou que quer sair do clube este ano e que deve buscar a liberação do Atlético. Se isso acontecer, então o Corinthians deverá intensificar a busca pela contratação para ser o novo camisa 9.

Na defesa, entretanto, o Corinthians monitora a situação do zagueiro Felipe, do Atlético de Madrid. O jogador já defendeu o Timão em 2012 até 2016, quando foi contratado pelo Porto. Agora, segundo informações do Lance, o atleta pode ser a opção em contratações do Corinthians para 2022 se não renovar com o Atleti.

Quando o Corinthians estreia em 2022?

O primeiro compromisso do Corinthians no ano de 2022 é contra a Ferroviária na terça-feira, 25 de janeiro, pela primeira rodada do Campeonato Paulista a partir das 21h (horário de Brasília), na Neo Química Arena.

O jogo vai contar com transmissão da TV Record, além de transmissão do Play Plus, Premiere e HBO Max somente por assinatura.

