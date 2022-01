Conhecido como o maior torneio de futebol de base do Brasil, a Copa São Paulo de Futebol Júnior reúne todos os anos mais de cem equipes em uma disputa onde um dos seus objetivos é revelar novos talentos para o futebol brasileiro. A corrida pelo título marca a temporada com confrontos que prometem grandes emoções e muito desempenho em campo. Descubra quem são os maiores campeões da Copinha na história.

Quem são os maiores campeões da Copinha?

Vinte e um times já conquistaram a taça da Copa São Paulo de Futebol Júnior, e o Corinthians é o maior vencedor da competição com 10 taças. O Timão, inclusive, foi primeiro a conquistar um título do campeonato, lá em 1969. Também aparecem na lista de ganhares Internacional, Fluminense, São Paulo, Flamengo, Santos, Atlético-MG, Portuguesa, Ponte Preta, Nacional de São Paulo e muitos outros ao redor do país. Confira todos os campeões e a lista completa.

Corinthians – 10 títulos (1969, 1970, 1995, 1999, 2004, 2005, 2009, 2012, 2015 e 2017) Internacional – 5 títulos (1974, 1978, 1980, 1998 e 2020) Fluminense – 5 títulos (1971, 1973, 1977, 1986 e 1989) São Paulo – 4 títulos (1993, 2000, 2010 e 2019) Flamengo – 4 títulos (1990, 2011, 2016 e 2018) Santos – 3 títulos (1984, 2013 e 2014) Atlético-MG – 3 títulos (1975, 1976 e 1983) Portuguesa – 2 títulos (1991 e 2002) Ponte Preta – 2 títulos (1981 e 1982) Nacional-SP – 2 títulos (1972 e 1988) Cruzeiro – 1 título (2007) Marília – 1 título (1979) Juventus – 1 título (1985) Vasco – 1 título (1992) Guarani – 1 título (1994) América-MG – 1 título (1996) Lousano Paulista – 1 título (1997) Roma Barueri – 1 título (2001) Santo André – 1 título (2003) América de Rio Preto – 1 título (2006) Figueirense – 1 título (2008)

Jogadores revelados na Copinha

É grande o número de craques brasileiros que começaram jogando nas categorias de base de seus times. A Copinha, principal torneio da base, foi a grande responsável na vida destes profissionais por revelar muitos de seus talentos em campo para o país e até para o mundo.

O maior destaque talvez seja Neymar. O jogador do Paris Saint-Germain vestiu a camisa do Santos em 2008 com apenas 15 anos e em 2009, com 16, parando nas oitavas e quartas respectivamente. Ele não ganhou título, mas com certeza participar do torneio mudou a sua vida.

Gabriel Jesus, cria do Palmeiras, também chamou a atenção logo cedo na Copa São Paulo. Mesmo o clube nunca tenha sido campeão, Jesus é o talismã do time verde. Hoje, defende o Manchester City, na Inglaterra.

Outros jogadores que passaram pelos gramados da Copinha e atingiram sucesso fora do país são Kaká, Marquinhos (PSG), Robinho (Santos), Alexandre Pato, Lucas Moura (Tottenham), o goleiro Alisson (Liverpool e Seleção), Fabinho (Liverpool) e David Neres (Ajax).

Loading...

Onde vai ser a final da Copinha 2022?

Em 2022, a competição voltou a acontecer depois de ser paralisada no ano anterior por conta da pandemia do Covid-19 no Brasil. Ao todo, são 128 equipes em campo buscando o troféu mais importante das categorias de base.

A final está marcada para acontecer em 25 de janeiro de 2022, terça-feira, ainda sem horário e local definidos. Isso porque a decisão sempre acontece no Estádio do Pacaembu, em São Paulo mas, desde 2021 o local passa por reformas.

Como Kylian Mbappé marcou 200 gols aos 23 anos