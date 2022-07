Quando é o próximo jogo do Corinthians em julho de 2022?

Disputando o Brasileirão, Libertadores e a Copa do Brasil, qual vai ser e quando é o próximo jogo do Corinthians na temporada? Sob o comando do técnico Vitor Pereira, o Timão faz boa campanha em cada uma das competições, para a alegria da torcida. Confira a seguir qual é a próxima etapa da temporada do elenco alvinegro.

Quando é o próximo jogo do Corinthians?

O próximo jogo do Corinthians vai ser no domingo, 24 de julho, contra o Atlético Mineiro. O confronto é válido pela décima nona rodada do Brasileirão no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, com início às 18h (horário de Brasília).

O Timão disputa a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, e as quartas de final da Libertadores e da Copa do Brasil. No torneio nacional, é o vice-líder com 32 pontos, enquanto enfrenta o Flamengo na Libertadores e o Atlético Goianiense na Copa do Brasil.

O técnico Vitor Pereira busca equilibrar as três competições, mesmo sabendo que o desafio é difícil visto a capacidade e qualidade de cada um de seus adversários.

Confira a agenda completa e saiba quando é o próximo jogo do Corinthians na temporada.

Atlético MG x Corinthians – 19ª rodada do Brasileirão

Domingo, 24 de julho, a partir das 18h, no Mineirão, em Belo Horizonte

Atlético GO x Corinthians – Jogo de ida quartas da Copa do Brasil

Quarta-feira, 27 de julho, às 21h30 no Estádio Serra Dourada, em Goiânia

Corinthians x Botafogo – 20ª rodada do Brasileirão

Sábado, 30 de julho, às 19h, na Neo Química Arena

Corinthians x Flamengo – Jogo de ida quartas de final da Libertadores

Terça-feira, 2 de agosto às 21h30, na Neo Química Arena

Avaí x Corinthians – 21ª rodada do Brasileirão

Sábado, 6 de agosto, às 19h, no Ressacada, em Florianópolis

Temporada do Corinthians

O Corinthians é o vice-líder do Campeonato Brasileiro na Série A. Com 32 pontos, o grupo alvinegro está atrás do Palmeiras, com quatro pontos a menos. Até a décima nona rodada, o elenco contabiliza nove vitórias, cinco empates e quatro derrotas.

Além de jogar o torneio nacional, o Corinthians também participa das quartas de final da Libertadores. Na fase de grupos, o elenco terminou em segundo lugar no grupo E com 9 pontos, totalizando duas vitórias, três empates e uma derrota. Nas oitavas, porém, deixou o Boca Juniors para trás ao vencer nos pênaltis.

Já na Copa do Brasil, o Corinthians passou pela Portuguesa, do Rio de Janeiro, com empate no primeiro confronto e vitória no segundo. Depois, nas oitavas, venceu o Santos com direito à goleada em casa.

Agora, resta saber o que o mês de julho e o de agosto reservam ao clube paulista.

Estreia de Yuri Alberto no Corinthians

A nova contratação do Corinthians é Yuri Alberto. O jogador estreou com a camisa 7 na última quarta-feira, 20 de julho, contra o Coritiba, na Neo Química Arena.

Com a casa cheia, o jogador entrou em campo com todo o gás necessário para fazer uma bela partida. E assim, o seu desejo se concretizou. Mesmo não marcando, Yuri foi destaque. Foi ele quem deu o passe para Róger Guedes abrir o placar.

Yuri assinou contrato com o clube por um ano, até meio do ano de 2023. A negociação e empréstimo com o Zenit, da Rússia, enquanto Gustavo Mantuan e o goleiro Ivan foram jogar no país.

Confira os detalhes da estreia de Yuri no Timão no vídeo.

