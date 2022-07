Classificação do Brasileirão 2022: tabela atualizada após 18ª rodada

A décima oitava rodada chegou ao fim na noite desta quinta-feira, 21 de julho, com muita movimentação na tabela de classificação do Brasileirão 2022! O Palmeiras segue na liderança com vantagem, enquanto o Corinthians, Atlético Mineiro e Fluminense seguem na busca pelo topo. Confira a seguir como foi a rodada e a tabela atualizada.

Classificação do Brasileirão 2022 atualizada

Confira como ficou a classificação do Brasileirão 2022 atualizada após a décima oitava rodada, ainda no primeiro turno da competição.

1 Palmeiras – 36 pontos

2 Corinthians – 32 pontos

3 Atlético MG – 32 pontos

4 Fluminense – 31 pontos

5 Athletico PR – 31 pontos

6 Internacional – 30 pontos

7 Flamengo – 27 pontos

8 RB Bragantino – 27 pontos

9 Santos – 25 pontos

10 São Paulo – 25 pontos

11 Ceará – 24 pontos

12 Botafogo – 21 pontos

13 Avaí – 21 pontos

14 Goiás – 21 pontos

15 Cuiabá – 20 pontos

16 Coritiba – 19 pontos

17 América MG – 18 pontos

18 Atlético GO – 17 pontos

19 Fortaleza – 14 pontos

20 Juventude – 13 pontos

Quem pode cair no Brasileirão 2022? Confira as probabilidades

Abrindo a rodada na terça-feira, o Ceará venceu o Avaí na Arena Castelão, na cidade do Ceará, por 1 a 0. A vitória garantiu ao time cearense um lugar melhor na tabela de classificação do Brasileirão 2022.

Já o Fluminense, na quarta, fez bonito mais uma vez e venceu o Goiás por 3 a 2, jogando fora de casa. Com o placar, a equipe tricolor do Rio de Janeiro segue no G-4 da competição na busca pela liderança.

O Flamengo, por outro lado, parece ter reencontrado o caminho das vitórias sob o comando de Dorival Junior. A equipe carioca venceu o Juventude por 4 a 0, com gols de Pedro, Lázaro e Everton Ribeiro.

Outro grande jogo na rodada foi entre São Paulo e Internacional onde, por 3 a 3, as equipes levaram as torcidas à loucura no Morumbi para garantir uma movimentação na classificação do Brasileirão 2022.

Já o Corinthians também fez bonito ao vencer o Coritiba por 3 a 1 em casa. O confronto garantiu ao Timão a vice-liderança de volta, além de continuar brigando pela primeira posição.

O Santos também venceu na rodada. Diante do Botafogo, o resultado de 2 a 0 garantiu ao Peixe a vantagem também na tabela.

Para o Palmeiras, fechando a rodada na quinta-feira, o placar de 1 a 0, com gol de Gustavo Scarpa, garantiu a vantagem ao Verdão pela classificação do Brasileirão 2022.

Resultado Brasileirão 2022 na 18ª rodada

Todas as vinte equipes entraram em campo pela décima oitava rodada do Brasileirão nesta semana. Nem todos os elencos tiveram sorte, mas alguns deixaram os gramados com os três pontos e consequentemente a vantagem na tabela.

Confira todos os resultados da rodada.

Ceará 1 x 0 Avaí

RB Bragantino 2 x 1 Fortaleza

Goiás 2 x 3 Fluminense

Athletico PR 4 x 1 Atlético GO

Flamengo 4 x 0 Juventude

Internacional 3 x 3 São Paulo

Corinthians 3 x 1 Coritiba

Santos 2 x 0 Botafogo

Cuiabá 1 x 1 Atlético MG

América MG 0 x 1 Palmeiras

Quantas rodadas tem o Brasileirão 2022?

O Brasileirão tem 38 rodadas. Já foram dezoito, enquanto faltam apenas 20 para o fim da temporada de mais uma edição emocionante.

A próxima rodada é a 19ª, com todas as vinte equipes dentro de campo por dez confrontos. Começando no sábado, a rodada vai até a segunda-feira, no dia 25.

Sábado (23/07):

São Paulo x Goiá – 19h

Botafogo x Athletico PR – 21h

Domingo (24/07):

Avaí x Flamengo – 11h

Fluminense x RB Bragantino – 16h

Palmeiras x Internacional – 16h

Juventude x Ceará – 16h

Atlético MG x Corinthians – 18h

Atlético GO x América MG – 18h

Fortaleza x Santos – 18h

Segunda-feira (25/07):

Coritiba x Cuiabá – 20h