Quando Yuri Alberto estreia no Corinthians? Confira possível data

O Timão contratou novos jogadores para vestir a sua camisa na temporada. Agora, o torcedor quer saber quando Yuri Alberto estreia no Corinthians. O atacante de 21 anos veio do Zenit, da Rússia, ao clube paulista por empréstimo até o meio do ano de 2023, e já sabe qual número vai usar. No entanto, a data de estreia é a principal curiosidade do torcedor neste momento.

Quando Yuri Alberto estreia no Corinthians?

O atacante Yuri Alberto pode estrear no Corinthians na quarta-feira, 20 de julho, contra o Coritiba. O duelo é válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro na Série A e tem início às 21h30, pelo horário de Brasília.

O Corinthians não divulgou a lista de relacionados para a partida do Brasileirão. No entanto, Yuri já realizou exames e testes físicos desde que foi apresentado, além de estar regularizado no BID da CBF. O jogador treina normalmente com o elenco corintiano deste então.

De acordo com o portal Globo Esporte, o jogador deve integrar o time principal do Corinthians ao lado de Róger Guedes e Willian, na parte da frente da escalação. Além dos três, também devem abastecer o ataque Giuliano, Maycon e Du Queiroz, dependendo das escolhas do técnico Vitor Pereira.

Yuri Alberto, de apenas 21 anos, veio para o Corinthians por empréstimo do Zenit, da Rússia, com contrato válido por um ano, até o meio do ano de 2023. Na negociação, Gustavo Mantuan e o goleiro Ivan foram para o clube russo pelo mesmo período de tempo.

Fiel, bora dar uma conferida nos números da carreira de @yuri_alberto, o novo centroavante do Timão! 🔢⬆📈🔍#BemVindoYuriAlberto#VaiCorinthians pic.twitter.com/HcMae8y5mC — Corinthians (@Corinthians) June 29, 2022

Qual o número de Yuri Alberto no Corinthians?

Tudo indica que Yuri vai usar a camisa 21 no Corinthians. Isso porque Rafael Ramos ficou o número 2 no elenco principal, indicando que o atacante contratado recentemente deve ficar com a numeração para si na estreia.

Na apresentação, o jovem de 21 anos utilizou uma camisa do Timão sem números, despertando a curiosidade dos torcedores e principalmente do meio esportivo. Por isso, a novidade só será descoberta na estreia com o Corinthians.

No Zenit, Yuri vestia a camisa de número 9, jogador principal no ataque do clube ao lado de Dzyuba.

Números de Yuri Alberto

Yuri Alberto não é novidade no futebol brasileiro. O jogador já teve trabalhos por aqui, quando começou no Santos, pelas categorias de base até ser transferido para o Internacional em 2020, onde ficou por dois anos.

Foram 16 jogos e apenas um gol no Peixe.

No Inter, o atacante completou 85 partidas e marcou 30 gols, de acordo com dados do portal Transfermarket. Em janeiro de 2022, entretanto, ele seguiu para o Zenit mas, por conta das invasões russas na Ucrânia em fevereiro deste mesmo ano, acabou jogando muito pouco.

Foram 15 partidas e apenas 6 gols marcados usando a camisa 9 do Zenit, grande elenco do futebol russo. Ele, no entanto, participou da conquista do título do Campeonato Russo.

Agora, depois de tempos sem jogar, foi contratado por empréstimo ao Corinthians. A média de chutes ao gol é de 53%, enquanto tem mais de um gol ou assistência a cada 90 minutos no Zenit, segundo dados publicados pelo Timão em sua pagina oficial.