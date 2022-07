Com o sorteio das quartas de final já realizado, o torcedor quer saber quem o Corinthians pega na Copa do Brasil 2022. Depois de passar pelo Santos nas oitavas com direito a goleada, o elenco alvinegro tem pela frente um oponente que conhece muito bem, inclusive da edição passada. Mas o que esperar do duelo?

Fique por dentro do caminho do Corinthians na competição com todas as informações a seguir.

+ Chaveamento da Copa do Brasil 2022: calendários de jogos das quartas

Quem o Corinthians pega na Copa do Brasil 2022?

Quem o Corinthians pega na Copa do Brasil 2022 nas quartas de final vai ser o Atlético GO. O confronto foi definido pela CBF em sorteio nesta terça-feira, 19 de julho, na sede da entidade no Rio de Janeiro.

No jogo de ida, o Atlético vai jogar em casa, enquanto o Timão decide em casa na Neo Química Arena, na capital paulista. Além disso, o chaveamento da Copa do Brasil também já foi definido. Se o Corinthians vencer, enfrentará Fortaleza ou Fluminense na semifinal.

As quartas de final estão marcadas para 27 e 28 de julho os jogos de ida, e os de volta serão em 17 e 18 de agosto, com o calendário dos jogos e horários a ser definido também pela CBF.

Atlético GO x Corinthians

Jogo de ida: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia

Jogo de volta: Neo Química Arena, em São Paulo

O Atlético-GO será o nosso adversário nas quartas de final da @CopadoBrasil! Vamos pra cima, Timão! 👊🏾#VaiCorinthians pic.twitter.com/tr1IaTx2wu — Corinthians (@Corinthians) July 19, 2022

Quantas Copa do Brasil o Corinthians tem?

O Corinthians tem três títulos da Copa do Brasil, conquistados nos anos de 1995, 2002 e 2019.

A primeira vez que levantou o troféu da competição foi em 1995. Naquele ano, o Timão deixou para trás Operário VG, Rio Branco, Paraná e o Vasco. Depois, na final, venceu o Grêmio por 3 a 1 no agregado.

Em 2002, veio a segunda conquista da história do clube. Passou por River, do Piauí, Americano, Cruzeiro, Paraná, São Paulo e, na decisão, garantiu o bicampeonato ao vencer o Brasiliense por 3 a 2 no conjunto.

Em 2019, gritou campeão mais uma vez na Copa do Brasil. Com Ronaldo na equipe, o time paulista venceu Itumbiara, Misto, Athletico PR, Fluminense, Vasco e depois o Internacional na final por 4 a 2 no agregado.

Em toda a história da competição, o Corinthians disputou a final em 2001, 2008 e 2018.

Relembre como foi Corinthians x Atlético GO em 2021

Assim que o sorteio das quartas de final indicou que Corinthians e Atlético Goianiense se enfrentariam, o torcedor logo relembrou de 2021, quando as equipes disputaram a terceira fase na Copa do Brasil.

Na ocasião, dois jogos foram realizados. O primeiro, na casa do Atlético, o empate sem gols marcou o placar. Depois, a volta na Neo Química Arena trouxe a decepção. Ainda sob o comando de Sylvinho, o alvinegro foi derrotado por 2 a 0, com gols de Ronald Pereira e João Paulo, eliminado da Copa do Brasil.

Por isso, os corintianos mostraram-se ansiosos para a nova disputa no torneio de futebol.

Veja como foi a partida entre as equipes na temporada passada.