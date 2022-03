Que horas é o jogo do Corinthians x Guarani em Itaquera pelo Paulistão

O Corinthians enfrenta na quinta-feira, 24 de março de 2022, o Guarani nas quartas de final do Campeonato Paulista. Jogando na Neo Química Arena, o clube paulista precisa da vitória se quiser avançar até a semifinal da temporada. Confira onde vai passar a transmissão e que horas é o jogo do Corinthians a seguir.

Que horas é o jogo do Corinthians

O jogo do Corinthians vai começar às 19h, pelo horário de Brasília, na próxima quinta-feira.

Enfrentando o Guarani, a partida vai ter transmissão ao vivo no Youtube, através do canal do Paulistão de graça, streaming Paulistão Play e Premiere.

O canal do Paulistão no Youtube estará disponível de maneira online para todo o Brasil, tanto no computador pelo site, tablets, SmarTV’s e smartphone no aplicativo para Android e iOS.

Por outro lado, o torcedor também vai poder acompanhar o jogo do Corinthians hoje no streaming Paulistão Play, disponível por R$34,99 no site (www.paulistaoplay.com.br) ou aplicativo. Já o Premiere pode ser encontrado através dos canais em operadoras por assinatura ou no site (www.premiere.globo.com) por valores de R$49,90 até R$89,90

A arbitragem vai ser de Flávio Rodrigues de Sousa, com assistência de Marcelo Carvalho, Daniel Luis Marques e Fabiano Monteiro dos Santos. No VAR, o responsável será Rodrigo Guarizo, Marco Antônio de Andrade e Silvia Regina.

+ Classificação geral do Campeonato Paulista 2022 atualizada

Corinthians no Campeonato Paulista 2022

O Corinthians fez bonito em sua campanha no Campeonato Paulista. No grupo A, terminou em primeiro lugar com 23 pontos, contabilizando sete vitórias, dois empates e três derrotas apenas para o São Paulo, Santos e Palmeiras.

Foram doze jogos disputados, marcando o saldo de gols em 10, com 19 gols marcados contra 9 tomados durante a competição.

O elenco da capital começou a temporada sob o comando de Sylvinho mas, em fevereiro, logo após a derrota para o Santos na terceira rodada da fase de grupos, a diretoria optou por demitir o comandante. Agora, sob nova direção e um esquema completamente diferente, torcedores esperam que o clube dê a volta por cima e conquiste a vaga na grande final do torneio estadual em busca do 31º título.

Provável escalação do Corinthians no jogo

Com a saída de Sylvinho em fevereiro, o Corinthians contratou o português Vítor Pereira para ser o novo comandante do elenco alvinegro na temporada. O técnico assumiu 5 de março, com derrota para o São Paulo no clássico.

Classificado para as quartas de final do Paulistão, o Corinthians ainda não pode contar com o goleiro Ivan, Bruno Melo com lesão no músculo posterior da coxa direita e o meia Luan, com desconforto no quadril.

Além disso, os jogadores da base Alemão, Léo Maná, Reginaldo, Biro e Pedro também participaram dos treinos durante a semana.

Confira a seguir a provável escalação do Corinthians para o jogo contra o Guarani.

Provável Corinthians: Cássio, Fagner, João Victor, Gil, Lucas Piton, Du Queiroz, Paulinho, Renato Augusto, Júnior Moraes, Willian e Róger Guedes.

Quem o Corinthians vai enfrentar na semifinal?

Para jogar a semifinal do Campeonato Paulista na Neo Química Arena, o Corinthians precisa vencer o Guarani na quinta-feira com dois gols ou mais.

Neste momento, o Timão possui 10 gols de saldo, enquanto o São Paulo, que venceu o São Bernardo nas quartas de final por 4 a 1, marca 11 gols no saldo. Por isso, os dois disputam a segunda melhor campanha da temporada.

É necessário que o Corinthians vença nesta quinta-feira e tire a diferença para ultrapassar o rival. Em caso de vitória por apenas um gol contra o Guarani, aí a decisão fica por conta do número de gols marcados. O elenco são paulino passa por ter 22 contra 19 do Corinthians.

Em caso de empate novamente no critério de gols, aí a disputa vai para o número de cartões vermelhos, onde o Corinthians leva vantagem.