Classificação geral do Campeonato Paulista 2022 atualizada

Com o fim da 11ª rodada do Paulistão, a classificação geral da tabela sofreu novas alterações. O Palmeiras se mantém na liderança, enquanto Corinthians e São Paulo vem logo atrás brigando pela ponta. Dessa maneira, confira a classificação geral do Campeonato Paulista 2022 completa e atualizada.

1 Palmeiras – 26 pontos

2 Corinthians – 20 pontos

3 São Paulo – 20 pontos

4 RB Bragantino – 19 pontos

5 Ituano – 18 pontos

6 Botafogo SP – 18 pontos

7 Mirassol – 17 pontos

8 São Bernardo – 15 pontos

9 Inter de Limeira – 14 pontos

10 Guarani – 13 pontos

11 Santo André – 12 pontos

12 Água Santa – 11 pontos

13 Ferroviária – 10 pontos

14 Santos – 10 pontos

15 Ponte Preta – 8 pontos

16 Novorizontino – 3 pontos Dezesseis equipes disputam a primeira divisão do Campeonato Paulista nesta temporada. Divididas em quatro grupos, cada um dos times disputa a primeira fase onde somente os dois primeiros colocados avançam para a próxima fase. No entanto, a classificação geral em forma de tabela também determina quais clubes serão rebaixados para a segunda divisão do futebol paulista. Sempre os dois últimos chegam até a divisão inferior ao fim da primeira fase. Neste momento, o Grêmio Novorizontino é o único 100% confirmado na tabela, com apenas 3 pontos faltando uma rodada para o fim da fase de grupos.

Quem já está classificado nas quartas do Paulistão?

Até a décima primeira rodada da primeira fase, a penúltima rodada, alguns dos grupos estão completamente embolados. No entanto, quatro equipes já se garantiram na fase eliminatória do Paulistão. São elas Corinthians, Palmeiras, RB Bragantino e São Paulo.

Cada um dos times terminou em primeiro lugar em seus respectivos grupos e não podem mais serem alcançados até o fim da competição. Isso determina que cada um já sabe o seu destino nas quartas, mas ainda espera para saber quem vão enfrentar.

Confira a seguir as chaves de cada confronto.

Corinthians x Inter de Limeira/Guarani/Água Santa

São Paulo x São Bernardo/Ferroviária

Palmeiras x Ituano/Botafogo/Mirassol

RB Bragantino x Santo André/Santos

