Que horas vai ser o treino aberto do Corinthians hoje e onde assistir

Partida de volta entre São Paulo e Corinthians na semifinal da Copa do Brasil será no Morumbi na quarta-feira

Para se preparar para a semifinal contra o São Paulo na Copa do Brasil, o Corinthians reúne a sua fiel torcida nesta terça-feira, 15 de agosto, para uma grande festa na Neo Química Arena, em São Paulo, para o treino aberto do time principal a partir das 17h30, horário de Brasília. Saiba tudo sobre o treino e como assistir ao vivo.

Que horas é o treino aberto do Corinthians hoje?

O treino aberto do Corinthians nesta terça-feira começa às 17h30, horário de Brasília, na Neo Química Arena. É possível ver a cobertura completa do treino no canal Corinthians TV pelo Youtube com entrevistas exclusivas com a equipe do canal Vilinha, reportagem de Flavio Ortega e apresentação de Camila Vilas.

Os ingressos são gratuitos e devem ser reservados no site www.ingressoscorinthians.com.br com antecedência, não haverá bilheteria física. O clube pede para o torcedor levar um quilo de alimento não-perecível, doado para a comunidade do entorno do Parque São Jorge e da arena.

Além de acompanhar o treino aberto, os torcedores que estiverem presentes na casa do Timão poderão assistir também a partida de volta entre Corinthians e Palmeiras, na semifinal do Brasileirão sub-20.

São Paulo e Corinthians na semifinal da Copa do Brasil

O Corinthians venceu o São Paulo no primeiro jogo por 2 a 1 na Neo Química Arena, em Itaquera, em 25 de julho com gols de Renato Augusto, dois. Com a vantagem, o Timão só precisa do empate ou da vitória em qualquer resultado para avançar até a final pelo segundo ano consecutivo.

O São Paulo, por outro lado, tem que ganhar por dois gols ou mais na margem para avançar até a final. Se ganhar por um gol, aí a disputa vai para os pênaltis, já que o regulamento não prevê prorrogação ou gol fora de casa.

Na próxima quarta-feira, 16 de agosto, o São Paulo recebe o Corinthians para jogar a partida de volta da semifinal da Copa do Brasil no Morumbi, na capital paulista, às 19h30, horário de Brasília. Os canais Globo, Sportv e Premiere, além da plataforma digital Amazon Prime Video vão disponibilizar a transmissão para todo o país ao vivo.

