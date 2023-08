É verdade que o Pedro vai para o Corinthians ou não?

Atacante vive momento complicado no Flamengo depois de uma confusão com o preparador físico

Suspenso pela diretoria do Flamengo por um jogo após a confusão envolvendo o preparador físico Pablo Fernández, o momento do atacante Pedro não é dos melhores. No meio do furacão, o jogador viu o seu nome vinculado a outro decidir outro grande clube, o Corinthians. Mas é verdade que Pedro pode jogar no Timão?

Pedro vai jogar no Corinthians?

O jogador Pedro não vai trocar o Flamengo pelo Corinthians em 2023, pelo menos não por enquanto. Com a saída de Róger Guedes para o Catar, o clube paulista busca o substituto ideal para a vaga e, por isso, o nome do atleta do Flamengo foi ventilado no Corinthians em certo momento, de acordo com o jornalista Fábio Lázaro, do portal Lance.

Porém, como o centroavante já atuou na Copa do Brasil e Brasileirão com o Rubro-Negro, ele não poderia vestir a camisa do Timão. Restaria apenas a Sul-Americana, já que Pedro só jogou a fase de grupos com o elenco na Libertadores.

Segundo o Lance, um dos agentes do jogador da Gávea fez contato com representantes do Corinthians para 'investigar' uma possível ida ao Timão, que negou qualquer possibilidade tanto por não poder utiliza-lo nas principais competições como pelo alto valor salarial.

A contratação do atacante nesta temporada não interessa ao Corinthians. Porém, tudo pode acontecer na próxima temporada e, quem sabe, o caminho de Pedro pode ser diferente.

Quem pode ser o substituto de Róger Guedes no Corinthians?

Róger Guedes trocou o Corinthians pelo salário milionário do Al-Rayyan, clube do Catar, justamente quando vivia boa fase no time paulista. Agora, o clube busca o substituto ideal para a vaga do atacante tanto dentro do próprio elenco como possivelmente uma nova contratação.

Alexis Sánchez, chileno, está livre no mercado depois de romper o contrato com Olympique de Marseille mas com passagens em Barcelona, Arsenal, Inter de Milão e Manchester United. Segundo Rafael Reis, do portal UOL, o jogador recebeu sondagens de clubes brasileiros, incluindo o Corinthians, mas o alto salário pode ser um entrave nas negociações.

Tetê, ex-Shakhtar Donetsk, também é uma opção para o Timão por estar disponível, além de Luciano Vietto, ex-jogador do Al-Hilal, e Diego Costa, ex-Galo.

Quando Pedro volta a jogar no Flamengo?

Pedro está oficialmente fora do jogo contra o Olimpia, nas oitavas de final da Libertadores, nesta quinta-feira, 03 de agosto, no Maracanã. Ele não está lesionado, apenas cumpre suspensão de uma partida imposta pelo Flamengo após o jogador se negar a aquecer no fim de semana, além de faltar ao treinamento na última segunda-feira.

No fim de semana, Pedro acusou o preparador físico Pablo Fernández de lhe agredir com tapas e socos no vestiário, além de xingamentos. A diretoria do Flamengo não se manifestou, mas preferiu demitir o preparador após a confusão.

Pedro estará disponível para jogar no domingo, 06 de agosto, pela 18ª rodada do Brasileirão contra o Cuiabá, às 20h, na Arena Pantanal.