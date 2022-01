Quem são os maiores jogadores camisas 9 da história do Corinthians

Responsável por vestir grandes jogadores na história do Corinthians como Baltazar, Palhinha, Luizão e Ronaldo, a camisa 9 é talvez a mais pesada em todo o vestiário do clube. Para vesti-la é preciso muita responsabilidade, qualidade e amor ao manto, assim como todos os atletas mostraram pelos gramados mundo afora. Saiba quem os maiores e melhores jogadores camisas 9 do Corinthians na história.

Maiores jogadores camisas 9 do Corinthians

Não há explicação que defina a importância exata e o peso da camisa 9 para os torcedores e, especialmente aos jogadores. Para vesti-la, é preciso muita sabedoria, confiança e principalmente responsabilidade em campo. Grandes nomes do futebol já usaram o número, criando além de um vínculo muita história para o clube.

A seguir, separamos uma seleção com os melhores camisas 9 da equipe do Parque São Jorge para o torcedor relembrar os bons tempos.

Baltazar, o Cabecinha de Ouro

Intitulado como um dos maiores e melhores jogadores do Corinthians na história, Baltazar, conhecido também como Cabecinha de Ouro, jogou entre 1945 e 1957 por 404 partidas e marcou 269 gols, entrando para o hall de maiores camisas 9.

Entre os títulos, venceu três Taças Rio-São Paulo (1950, 1953 e 1954) e três Paulistas (1952, 1952 e 1954).

A sua estreia com a camisa gloriosa aconteceu em 15 de novembro de 1945 contra o Jabaquara, com o empate em 5 a 5 nos gramados. Já o seu primeiro gol foi marcado dois dias depois, dia 18 de novembro, contra o Bahia.

Baltazar faleceu aos 71 anos em 1997, mas deixou o seu legado no Alvinegro.

Casagrande, pela Democracia Corinthiana

Cria da base, Walter Casagrande seguiu até o seu último dia dentro dos gramados declarando o seu amor pelo clube. O jogador começou em 1980 quando retornou do empréstimo ao Caldense, seguindo até 1986, firmando uma incrível parceria com Sócrates

Em 1982, Sócrates, Casagrande, Wladimir, Biro-Biro e Zenon fundaram a Democracia Corinthiana, movimento político que protestava contra a Ditadura Militar no Brasil. O grupo conquistou, além do máximo respeito por toda a história fora dos gramados, o bicampeonato paulista em 1982 e 83.

Em 1994 ele retornou ao Timão para encerrar a sua carreira. Ao todo foram 93 tentos em 234 partidas.

Tupãzinho na lista dos jogadores camisas 9 do Corinthians

Pedro Francisco Garcia, ou Tupãzinho como é chamado, tem presença garantida na lista de maiores jogadores a vestirem a camisa de número 9 na história do Timão.

Contratado em 1990, Tupã logo ganhou o coração da torcida ao marcar o gol na final do Brasileirão naquele mesmo ano contra o São Paulo, consagrando o título. Aquele também foi o seu primeiro tento marcado no clube.

O Talismã da Fiel vestiu a camisa do alvinegro por sete temporadas, tendo 341 partidas e 52 gols além do título brasileiro de 1990, a Copa Bandeirantes em 1994, o Paulistão e a Copa do Brasil em 1995.

Luizão, campeão do Mundial em 2000

Por quatro anos, Luizão colocou o seu nome na história do Timão e de lá não saiu mais. Goleador, ele chegou em 1999 e marcou 76 gols em 109 partidas, segundo o perfil do Corinthians nas redes sociais, além de ser campeão brasileiro, dois títulos do Paulistão, o Mundial de Clubes em 2000 e o Rio-São Paulo em 2002.

No Mundial de Clubes, Luizão abriu o placar contra o Raja Casablanca, levando o elenco para a próxima fase da competição. Aquele era o primeiro ano do torneio realizado pela FIFA, sediado no Brasil.

A sua estreia no clube, entretanto, também foi vitoriosa, marcando quatro gols sob o placar de 4 a 2 contra o Gama no Campeonato Brasileiro de 1999.

Ronaldo Fenômeno, craque do Timão

O camisa 9 mais característico e inesquecível é, sem dúvidas, Ronaldo Fenômeno. Em 2009, o alvinegro conseguiu voltar para da segunda divisão no Campeonato Brasileiro e, mesmo em um difícil momento, a Diretoria conseguiu repatriar um dos maiores jogadores da história do futebol para encerrar a carreira no Brasil.

Ao todo, Fenômeno marcou 35 gols em 69 partidas. No quesito taças, fez a alegria da torcida ao ganhar a Copa do Brasil e o Paulista em 2009. Mas o que realmente destacou a passagem do jogador era a facilidade em marcar gols, o seu faro e a habilidade que demonstrava com os pés, encantando até mesmo aos adversários que se rendiam ao talento do craque.

Confira os melhores momentos de Ronaldo vestindo a camisa do Corinthians.

Paolo Guerrero, astro do Mundial em 2020

O nome de Guerrero divide opiniões no mar da torcida corintiana. Enquanto uns agradecem o seu empenho em trazer títulos e gols para a história do Corinthians, outros fazem questão de tentar esquecer a sua passagem.

O peruano veio do Hamburgo, da Alemanha, em 2012, conquistando espaço na equipe principal rapidamente. No Mundial de Clubes, Guerrero foi escalado para jogar e, na semifinal, marcou contra o Al-Ahly. Na final, encheu as redes do Chelsea para consagrar o Timão como bicampeão Mundial. Em seu currículo, ainda tem um troféu da Recopa e o Paulista em 2013.

Em 2015, um ano após deixar o Timão, Paolo foi anunciado pelo Flamengo, mesmo depois de deixar claro repetidas vezes que o único time em que jogaria no Brasil era o Corinthians, o que acabou deixando parte da torcida furiosa.

No entanto, mesmo com a pequena rivalidade que se criou ao redor do jogador, é impossível apagar toda a história feita por ele.

Quem veste a camisa 9 do Corinthians em 2022?

Desde 2020 o número não é utilizado em definitivo por nenhum atleta do Corinthians. O último atleta a ser o grande responsável foi Vagner Love, quando defendeu o clube paulista por duas temporadas em sua segunda passagem.

Ao todo, foram 43 partidas e 23 gols marcados por Brasileirão, Paulistão, Libertadores e Sul-Americana vestindo a camisa, de acordo com dados do portal de estatísticas Transfermarket.

Com a saída do craque, o número foi deixado de lado enquanto a Diretoria optou não entregar para nenhum outro atleta. No entanto, em 2021, Jô vestiu a numeração na fase de grupos da Copa Sul-Americana por conta do regulamento que não permitia o númer0 77.

Agora, o time segue sem o seu famoso camisa 9. No começo da temporada de 2022, o Corinthians garantiu que contratar um novo centroavante é prioridade e, com isso, é provável que o novo integrante do elenco assuma a tão respeitada camisa 9 que tanto marcou a história.

Australian Open: quando começa o primeiro Grand Slam de 2022