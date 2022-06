Saiba como comprar ingresso Corinthians x Boca Juniors na Libertadores

As vendas para assistir ao jogo da Libertadores na Neo Química Arena já estão abertas, enquanto torcedores querem saber como comprar ingresso Corinthians x Boca Juniors. O elenco paulista enfrenta o grupo argentino na terça-feira, 28 de junho, pelo jogo de ida nas oitavas de final da competição.

Divididos em setores, os valores dos ingressos vão de R$50 até R$750, enquanto Fiel Torcedor ganha desconto significativo na compra para assistir na arena.

Como comprar ingresso Corinthians x Boca Juniors na Libertadores?

O Corinthians abriu a venda de ingressos para o jogo contra o Boca Juniors, marcado para a próxima terça-feira, 28 de junho, na Neo Química Arena, pelas oitavas de final da Copa Libertadores.

Exclusivamente online, é possível comprar o ingresso através do site da Fiel Torcedor (www.fieltorcedor.com.br) ou no portal oficial da Bilheteria do Corinthians (www.ingressoscorinthians.com.br). Lembre-se, torcedor, NÃO haverá bilheteria física.

A abertura das vendas será feita de forma escalonada para que sócios da Fiel Torcedor tenham prioridade na hora de comprar.

A primeira etapa, aberta às 11h da quinta-feira, 23 de junho, serve somente para membros do Fiel Torcedor com créditos relativos às partidas suspensas na pandemia. A venda de estacionamento para proprietários adimplentes do plano Minha Cadeira também é a primeira a ficar disponível.

Depois, membros adimplentes com 15 pontos a partir das 13h, e os demais sócios do Fiel Torcedor entram somente às seis horas da tarde, horário de Brasília, para adquirirem os ingressos para o jogo da terça.

Atenção: a venda para torcedores em geral vai acontecer somente no sábado, 25 de junho, a partir das 15h, três horas da tarde, somente na plataforma do www.ingressoscorinthians.com.br.

Se você já tem cadastro no site, deve acessar a página indicando a venda de ingressos para o jogo contra o Boca. Se não, aí deve efetuar o seu e colocas informações clicando em “Cadastrar”.

Acompanhe a programação completa para comprar ingresso Corinthians x Boca Juniors.

Quinta-feira, 23/06:

Abertura de ingressos para membros do Fiel Torcedor com créditos de jogos suspenso durante a pandemia (Ituano e Palmeiras)

Abertura da venda de estacionamento para os proprietários adimplentes do plano Minha Cadeira, do programa Fiel Torcedor.

13h:

Abertura para membros adimplentes do Fiel Torcedor que tenham a partir de 35 pontos, independentemente do plano.

15h:

Abertura para membros adimplentes da Fiel Torcedor em geral

Sábado, 25/06 a partir das 15h:

– Abertura de ingressos para torcedores em geral.

Qual é o preço do ingresso de Corinthians x Boca Juniors?

Os preços dos ingressos para assistir ao jogo do Corinthians e Boca Juniors na Libertadores vão de R$50 até R$750, segundo as informações publicadas pelo clube alvinegro.

Os tickets são divididos em setores Norte, Sul, Leste Superior, Inferior, Oeste Superior e Inferior e Oeste Business, por diferentes números. O valor mais barato é o Norte, por R$50 reais, enquanto o mais caro é o da Oeste Business, por R$750, mas com vista privilegiada para o campo.

Membros do plano Minha Vida tem desconto de 20% até 74%, enquanto os usuários do Minha História tem o desconto de 24% até 45%, nos mais variados setores da Neo Química Arena.

Divididos por setores, acompanhe toda a tabela de preços dos ingressos do Corinthians.

NORTE – R$50,00

SUL – R$150,00

LESTE SUPERIOR – R$165,00

LESTE INFERIOR LATERAL – R$195,00

LESTE INFERIOR CENTRAL – R$225,00

OESTE SUPERIOR – R$255,00

OESTE INFERIOR CORNER – R$300,00

OESTE INFERIOR LATERAL – R$480,00

OESTE INFERIOR CENTRAL – R$600,00

OESTE BUSINESS – R$750

Corinthians x Boca Juniors na Libertadores 2022

As equipes de Corinthians e Boca Juniors se enfrentam nas oitavas de final da Copa Libertadores da América.

Esta será a terceira vez que elas se encontram na competição, já que disputaram o grupo E na primeira fase da competição. O Boca terminou em primeiro lugar com 10 pontos, enquanto o alvinegro garantiu a vice-liderança com 9 pontos.

O primeiro jogo terminou em 2 x 0 para o Timão, jogando na casa dos brasileiros. Na volta, o empate em 1 x 1 também agradou torcedores.

Relembre como foi a última vez que as equipes se enfrentaram.

