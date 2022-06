Só R$ 7,5 mil na conta? O que aconteceu com o Luva de Pedreiro

Jovem do interior da Bahia acumula mais de 14 milhões de seguidores no Instagram, mas deixou internautas preocupados com desabafo nos últimos dias

Nos últimos dias, a web tem perguntado o que aconteceu com o Luva de Pedreiro, influenciador que viralizou com vídeos de futebol. Iran Ferreira, de 20 anos, desabafou em live no último domingo (19/06), sobre a possibilidade de dar uma pausa nas redes sociais, mostrando a insatisfação aos seguidores.

No mesmo instante, seguidores começaram a questionar o que de fato realmente aconteceu com o influenciador. Com isso, teorias ganharam força na internet, principalmente sobre a relação do jovem com seu empresário. A seguir, entenda tudo o que aconteceu com o Luva de Pedreiro.

Entenda o que aconteceu com o Luva de Pedreiro

Na noite de domingo, 19 de junho de 2022, o jovem influenciador de esporte Luva de Pedreiro, conhecido também como Iran Ferreira, foi para as redes sociais mostrar toda a sua insatisfação sobre o seu momento atual.

O jovem chegou a cogitar uma pausa nos vídeos das redes sociais, garantindo que queria seguir sozinho daqui para frente em sua trajetória como influenciador.

“Graças a Deus pai, eu to pelos meus seguidores, o que eles falam aí comigo tá ligado. Eu não bebo não parceiro. Mas eu quero desabafar nessa p****, to de saco cheio já. Eu não posto vídeo não, eu vou ficar uns tempos aí, ta ligado, sem postar vídeo. Esfriar a cabeça aí, fica enchendo o saco do cara. Vou seguir essa p**** aí sozinho, Deus e meus fãs”.

Com o desabafo, internautas questionaram o que aconteceu com o Luva de Pedreiro. A primeira reação foi questionar a relação com o empresário Allan Jesus, proprietário da ASJ Consultoria. Allan é responsável por agenciar jogadores de futebol como Darío Conca, ex-Fluminense, Pablo, do Flamengo, e outros influenciadores.

O principal questionamento é porque Iran, mesmo com tamanho sucesso, ainda leva uma vida simples, além da demora em fechar grandes contratos para o jovem. Com a live no domingo, as dúvidas só aumentaram.

Um dia depois da polêmica, o influenciador apagou todas as menções ao empresário de suas redes sociais, indicando que a parceria de fato chegou ao fim. De acordo com o colunista do site Metrópoles, Leo Dias, Luva possui o total de R$7,500 em duas contas bancárias em todo o ano de 2022.

Agora, o jornalista indicou que uma grande estrela do futebol está auxiliando a carreira do jovem, mas sem indicar quem seria o famoso.

Assista no vídeo trechos da live de Luva de Pedreiro.

Luva de Pedreiro faz live polêmica e aumenta rumores sobre estar insatisfeito com seu empresário Allan Jesus. 🗞 @itatiaia | Reprodução: Instagram pic.twitter.com/qUUuM6cepQ — Futmais (@futtmais) June 20, 2022

O que diz o empresário de Luva de Pedreiro?

Allan Jesus, empresário e gerenciador da carreira do influenciador Luva de Pedreiro, se manifestou através das redes sociais em nota. O responsável pela ASJ Consultoria informou que a parceria em contrato com o jovem baiano vai até 2026, indicando também a existência de uma multa. De acordo com Leo Dias, a multa para a quebra de contrato entre as partes é de R$5,2 milhões.

Leia a nota na íntegra a seguir.

“É com absoluta perplexidade e profundo lamento que a ASJ Consultoria, empresa com vasta expertise no segmento de marketing esportivo, recebe algumas notícias publicadas na imprensa – que infelizmente destacam informações levianas, apuradas de forma seletiva, sem compromisso algum com a verdade dos fatos.

ASJ e Luva de Pedreiro, com uma trajetória de sucesso até aqui, possuem contrato com vigência até o ano de 2026. Se alguma das partes desejar efetivamente rescindir o contrato vigente, além de respeitar a forma acordada para tanto, deverá comunicar a outra oficialmente de sua decisão.

Até o presente momento, a ASJ não recebeu qualquer comunicação formal e/ou notificação a respeito de eventual tentativa de rescisão do Luva de Pedreiro. A única coisa que temos são indícios espalhados pela internet e notícias que dariam conta de um suposto novo agenciamento, o que em tese poderia configurar quebra de exclusividade.

De qualquer modo, instado a se manifestar ou demonstrar a regularidade de seus atos, a ASJ o fará com muita tranquilidade, abrindo a quem de direito todos os contratos, documentos, extratos e o que mais for necessário.

Por fim, manifestamos nossa certeza e convicção de que a verdade, como sempre, prevalecerá”.

Em entrevista ao jornalista Leo Dias, no portal Metrópoles, o empresário garantiu que tudo irá se esclarecer no tempo certo, além de afirmar que irá mostrar de “forma confortável” tudo o que fez durante a trajetória com Luva.

Confira a nota completa do empresário Allan Jesus nas redes sociais.

Allan Jesus, o ex-empresário do Luva de Pedreiro, emitiu uma nota oficial sobre as polêmicas recentes envolvendo seu nome: pic.twitter.com/Phj1em8iZr — Cochichos do Futebol 👀 (@CochichosdoFut) June 22, 2022

Quem é Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro?

Iran Santana Alves, ou Iran Ferreira, nasceu no interior da Bahia, cidade de Quijingue, localizada a 322 quilômetros de Salvador.

Com apenas 20 anos, ele se tornou o novo fenômeno da internet. No Instagram, Luva tem mais de 14 milhões de seguidores, enquanto no Tik Tok acumula 17 milhões e, no Twitter aproximadamente 900 mil seguidores.

Iran adotou o apelido Luva de Pedreiro, referência às luvas que utiliza para jogar futebol, fazendo alusão as luvas de frios utilizadas na Europa por jogadores. Tudo começou com vídeos publicados por Luva em seu perfil na rede social onde aparece comemorando seus gols no melhor estilo Cristiano Ronaldo, mas em sua própria adaptação.

O bordão “Receba” passou a ser a sua marca, caindo no gosto do público rapidamente. Pelo carisma, talento com a bola no pé e simpatia, Iran logo foi notado. Figuras como Neymar, Nenê, o filho de Cristiano Ronaldo, além de perfis de clubes como Barcelona, Vasco e Bayern de Munique repostaram os vídeos do jovem baiano.

Iran chegou a assinar contrato milionário com o Amazon Prime, além de marcar presença na final da Champions League, o torneio Roland Garros e até a visitar a sede do Instagram.

Assista o vídeo e conheça o conteúdo de Luva de Pedreiro.

