Santos x Corinthians (17/2): onde assistir e prováveis escalações

Em jogo atrasado da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, Santos e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (17), na Vila Belmiro, às 19h. Com o mesmo objetivo, as duas equipes buscam a vitória no clássico para então se aproximarem da vaga na Copa Libertadores.

Com três jogos para realizarem na competição, a cada rodada que passa as chances de classificação para o torneio continental diminuem. Das oito vagas destinadas aos brasileiros, seis já estão garantidas: Palmeiras (atual campeão), Flamengo, Inter, São Paulo, Atlético-MG e Fluminense.

Onde assistir Santos x Corinthians?

O clássico entre Santos e Corinthians não terá transmissão da tv aberta. No entanto, o Premiere exibe o confronto ao vivo no pay-per-view, a partir das 19h, para todo o país.

Prováveis escalações

Santos: João Paulo; Pará, Laércio (Luiz Felipe), Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Sandry, Marinho e Soteldo (Arthur Gomes ou Jean Mota); Lucas Braga e Marcos Leonardo.

Corinthians: Cássio; Michel Macedo, Bruno Méndez (Jemerson), Gil e Fábio Santos; Gabriel e Cantillo; Gustavo Mosquito, Araos (Cazares) e Otero; Léo Natel.

Jogos atrasados do Brasileirão

17/2

Santos x Corinthians – 19h

Coritiba x Palmeiras – 19h30

19/2

São Paulo x Palmeiras – 21h30

Fala, Cássio🎙: "Temos de ir passo a passo. Primeiro é esse jogo importante contra o Santos, temos que ter cuidado, não tem mais margem para erro, são 90 minutos para fazer um grande jogo e buscar o resultado". 📷 Rodrigo Coca/Ag. Corinthians#VaiCorinthians pic.twitter.com/5BaZTE799r — Corinthians (@Corinthians) February 16, 2021

Como Santos e Corinthians chegam para o jogo?

Logo depois de ficar quatro jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, o Peixe voltou a conquistar os três pontos na última rodada. A vitória recolocou a equipe na então briga pela vaga na Libertadores, e em nono lugar, o Alvinegro soma 50 pontos. Em caso de vitória ou empate no jogo atrasado, o time de Cuca assume a oitava posição da tabela.

Já o Timão tem um ponto a menos que os santistas. Com 49, a equipe está em décimo na competição, mas não vence há dois jogos. A vitória também pode colocar o Corinthians em oitavo lugar, que garante então a vaga para a fase pré do torneio continental.