Flamengo vence Corinthians no Brasileirão e segue caça ao líder

O Flamengo venceu o Corinthians por 2 a 1 neste domingo (14), no Estádio do Maracanã, e continua em busca da liderança do Campeonato Brasileiro. O Rubro-negro tinha possibilidade de chegar ao primeiro lugar da competição nesta rodada, no entanto o Inter venceu o Vasco e se manteve na liderança.

Com os três pontos, o time de Rogério Ceni chegou aos 68 e está a um ponto do Colorado. Entretanto, a equipe ainda pode tirar a diferença na próxima rodada, pois enfrenta a equipe de Abel Braga pela 37ª rodada do Brasileirão.

Como foi o jogo entre Flamengo e Corinthians?

Em um primeiro tempo com ampla posse de bola flamenguista, ambas equipes sofreram para criar chances claras de gol. No entanto, os donos da casa, logo aos nove minutos da etapa inicial, abriram o placar. Em cobrança de falta de Arrascaeta, Willian Arão ganhou no alto de Bruno Méndez e desviou a bola de cabeça para entrar no fundo da rede.

O gol animou o rubro-negro que chegou a criar mais duas oportunidades de gol logo em seguida: a primeira com Gabigol e a segunda com Bruno Henrique. Entretanto, quem balançou as redes foram os corintianos. Em enfiada de bola de Araos, Léo Natel recebeu na cara do gol e tirou de Hugo Souza para empatar o duelo aos 19′ do primeiro tempo.

Na segunda etapa, Gabigol colocou os donos da casa na frente do marcador. Logo depois de finalização Bruno Henrique, Cássio deu rebote nos pés de Everton Ribeiro, que tocou para o camisa 9 apenas empurrar para o fundo da rede.

Vitória deixa Flamengo vivo na briga pelo título

- PUBLICIDADE. -

Em segundo lugar no Brasileirão, os flamenguistas estão a um ponto do Internacional. Com 68 pontos, a equipe de Rogério Ceni ainda sonha com o título, e faltando duas rodadas para o término da competição, terá confronto direto contra Internacional na próxima rodada. Em caso de vitória, os cariocas assumem a liderança do campeonato.

Já o Timão perdeu o oitavo lugar do campeonato com a derrota. Isso porque o Santos venceu o Coritiba, por 2 a 0, neste sábado (13), e roubou a oitava posição do Alvinegro.

+ Carreira de Crespo: veja a trajetória do novo treinador do São Paulo

Rodada 36 do Campeonato Brasileiro

Goiás 2 x 0 Botafogo

Santos 2 x 0 Coritiba

Atlético MG 1 x 1 Bahia

14/2

Flamengo 2 x 1 Corinthians

Vasco 0 x 2 Inter

Palmeiras x Fortaleza – 18h15

Athletico PR x Atlético-GO – 18h15

Grêmio x São Paulo – 20h30

15/02

- PUBLICIDADE -

Ceará x Fluminense – 18h

Sport x RB Bragantino – 20h

Próximos jogos de Flamengo e Corinthians

Com apenas o Campeonato Brasileiro para disputar, Flamengo e Corinthians retornam a campo no próximo domingo (21), às 16h. Enquanto o Rubro-negro recebe o líder Internacional, no Maracanã, a equipe paulista enfrenta o Vasco da Gama, na Neo Química Arena.