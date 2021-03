São Caetano x Corinthians: onde assistir ao vivo Paulistão 2021 – 14/3

Pela quarta rodada do Paulistão 2021, São Caetano e Corinthians se enfrentam neste domingo (14), às 19h (horário de Brasília), no Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul. Invicto na atual temporada, o Timão soma dois empates e uma vitória, enquanto o Azulão tem duas derrotas e um empate. Veja onde assistir São Caetano e Corinthians ao vivo.

São Caetano e Corinthians: onde assistir Paulistão ao vivo?

Onde assistir São Caetano e Corinthians ao vivo: Premiere

O confronto deste domingo (14) não terá transmissão da tv aberta. No entanto, o Premiere exibe o duelo entre São Caetano e Corinthians ao vivo, a partir das 19h, mas no pay-per-view. No plano mensal, o cliente pagará R$ 59,90 e tem acesso ao jogo pelo computador, Smartphones e Tablets, e Smart TVs.

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

Como as equipes chegam para o jogo?

Invicto no Campeonato Paulista 2021, o Timão entra em campo neste domingo (14), mas em busca de sua segunda vitória seguida. No Grupo A, o Corinthians ocupa a primeira posição, mas está empatado com o Santo André, com cinco pontos cada. No entanto, o Alvinegro fica à frente por conta do número de gols feitos, já que ambas equipes empatam em vitórias e saldo de gol.

Logo depois de empatar na duas primeiras rodadas contra RB Bragantino, por 0 a 0, e Palmeiras, por 2 a 2, a equipe de Vagner Mancini conseguiu seu primeiro triunfo na temporada ao vencer a Ponte Preta, de virada, por 2 a 1.

Já o Azulão vive momento complicado na competição. Com um ponto, a equipe ocupa a última posição do Grupo D e segue sem nenhuma vitória no Estadual até então. O clube perdeu até aqui para o RB Bragantino, por 2 a 0, Palmeiras, 3 a 0, mas na terceira rodada conseguiu empatar diante do Santo André, por 0 a 0.

Qual a provável escalação de São Caetano e Corinthians?

Provável escalação do São Caetano : Luiz; Tony, Lucas Dias, Caetano e Fernando; Anderson Braz, Charles e Diego Cardoso; Filipe Carvalho, Willian Amorim e Carlinhos.

: Luiz; Tony, Lucas Dias, Caetano e Fernando; Anderson Braz, Charles e Diego Cardoso; Filipe Carvalho, Willian Amorim e Carlinhos. Provável escalação do Corinthians: Cássio; Fagner, Jemerson, Gil e Bruno Méndez (Guilherme Biro); Gabriel e Araos; Rodrigo Varanda, Cazares e Mateus Vital; Jô.

Onde será São Caetano e Corinthians?

O confronto válido pela quarta rodada do Campeonato Paulista 2021, será então de mando do Azulão. Por isso, a partida está prevista para ocorrer no Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul. A bola rola às 19h (horário de Brasília) para o confronto entre São Caetano e Corinthians e terá transmissão ao vivo.

Quais os jogos da 4ª rodada do Paulistão?

Guarani x São Bento – 16h30

Novorizontino x São Paulo – 16h30

Botafogo x Ponte Preta – 19h

Santos x Ituano – 19h

Domingo

Mirassol x Inter de Limeira – 11h

Palmeiras x Ferroviária – 16h

Bragantino x Santo André – 19h

São Caetano x Corinthians – 19h

