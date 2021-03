Jogos do Paulistão 2021: o que pode acontecer com o campeonato?

A Federação Paulista de Futebol (FPF) busca uma alternativa para dar continuidade aos jogos do Paulistão 2021, logo depois do governador João Dória (PSDB) anunciar a proibição das partidas no Estado. A solução então seria continuar o campeonato em outro local, e a princípio, o Rio de Janeiro surgiu como a opção mais plausível. No entanto, após recusa do governador fluminense, a FPF e a CBF estudam outras possibilidades para dar andamento ao Campeonato Paulista. Veja os planos para sequência do campeonato.

Por que governador do RJ proibiu o Paulistão 2021?

O Governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, frustrou os planos do Campeonato Paulista. Isso porque, após dar aval para realização dos jogos do Paulistão 2021 no Estado, o governante recuou e vetou as partidas.

Castro já havia confirmado à Federação de Futebol do Rio (Ferj) e de São Paulo (FPF) que o Rio estava de “portas abertas” para a competição. No entanto, após ouvir seu conselho técnico, o governador negou a realização do campeonato.

A decisão frustrou os planos dos paulistas, que tinham como certo a realização dos jogos no estado fluminense. Inclusive, os presidentes do clubes já haviam sido informados que as partidas ocorreriam no Rio.

Jogos do Paulistão 2021 em MG? veja a possibilidade

Sem autorização do governador do Rio de Janeiro para realização do Paulistão no Estado, Minas Gerais pode ser a solução. A FPF e a CBF, inclusive, já teriam consultado as autoridades de Minas e membros da Federação Mineira de Futebol (FMF) para a possível realização das partidas do estadual.

Ao que tudo indica, os mineiros estão dispostos a sediarem os jogos do Paulistão 2021 nestes 15 dias, do dia 15 a 30, mas a confirmação só deve ocorrer na segunda-feira (15). Isso porque o governo de São Paulo e as entidades responsáveis pelo campeonato possuem uma reunião marcada na segunda, para então decidirem os rumos da competição.

Tabela do Paulistão 2021

Enquanto os rumos do campeonato ainda não são decididos, a tabela de jogos do Paulistão 2021 continua. Isso porque, neste final de semana, ainda haverá partidas da competição, dentro do Estado de São Paulo. Todas medidas divulgadas por João Dória, começam a valer a partir de segunda-feira (15), e por isso, a quarta rodada segue normalmente. Confira os jogos:

Sábado

Guarani x São Bento – 16h30

Novorizontino x São Paulo – 16h30

Botafogo x Ponte Preta – 19h

Santos x Ituano – 19h

Domingo

Mirassol x Inter de Limeira – 11h

Palmeiras x Ferroviária – 16h

Bragantino x Santo André – 19h

São Caetano x Corinthians – 19h

